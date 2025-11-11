Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 11 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 11 novembre 2025
La prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Prosegue quindi la caccia ai numeri vincenti che consentiranno ai fortunati di realizzare tutti i loro sogni. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 81 – 64 – 11 – 88 – 51
Cagliari: 58 – 62 – 41 – 29 – 14
Firenze: 7 – 27 – 89 – 20 – 64
Genova: 51 – 66 – 42 – 79 – 58
Milano: 9 – 40 – 56 – 10 – 78
Napoli: 71 – 22 – 67 – 48 – 64
Palermo: 71 – 67 – 42 – 89 – 53
Roma: 74 – 60 – 86 – 80 – 39
Torino: 25 – 11 – 62 – 33 – 87
Venezia: 59 – 84 – 74 – 70 – 3
Nazionale: 86 – 18 – 87 – 70 – 45
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 3 – 37 – 42 – 59 – 63 – 84
Numero Jolly: 49
Numero Superstar: 64
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 7 – 9 – 11 – 22 – 25 – 27 – 40 – 41 – 51 – 58 – 59 – 60 – 62 – 64 – 66 – 67 – 71 – 74 – 81 – 84
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 64
SIMBOLOTTO
13 – RANA
23 – AMO
44 – PRIGIONE
8 – BRAGHE
25 – NATALE
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.