Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 11 novembre 2025

di

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 11 novembre 2025

La prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Prosegue quindi la caccia ai numeri vincenti che consentiranno ai fortunati di realizzare tutti i loro sogni. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.

Superenalotto, 9 maggio 2024 - www.ilveggente.it
Estrazione Lotto e Superenalotto, 11 novembre 2025

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 81 – 64 – 11 – 88 – 51

Cagliari: 58 – 62 – 41 – 29 – 14

Firenze: 7 – 27 – 89 – 20 – 64

Genova: 51 – 66 – 42 – 79 – 58

Milano: 9 – 40 – 56 – 10 – 78

Napoli: 71 – 22 – 67 – 48 – 64

Palermo: 71 – 67 – 42 – 89 – 53

Roma: 74 – 60 – 86 – 80 – 39

Torino: 25 – 11 – 62 – 33 – 87

Venezia: 59 – 84 – 74 – 70 – 3

Nazionale: 86 – 18 – 87 – 70 – 45

 

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 3 – 37 – 42 – 59 – 63 – 84

Numero Jolly: 49

Numero Superstar: 64

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 7 – 9 – 11 – 22 – 25 – 27 – 40 – 41 – 51 – 58 – 59 – 60 – 62 – 64 – 66 – 67 – 71 – 74 – 81 – 84

Numero oro: 81

Doppio oro: 81 64

SIMBOLOTTO

13 – RANA

23 – AMO

44 – PRIGIONE

8 – BRAGHE

25 – NATALE

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

Gestione cookie