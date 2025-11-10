Dimissioni Conte: cifre UFFICIALI, è crollato tutto

di

La presa di posizione dell’allenatore del Napoli non è certo passata inosservata: l’effetto domino è immediato

Come un fulmine in un cielo già nebuloso, il KO del Dall’Ara ha aperto in maniera clamorosa la crisi del Napoli di Antonio Conte. Lo sfogo del tecnico pugliese a margine del 2-0 con i rossoblu ha infatti rappresentato un autentico turning point.

Antonio Conte, allenatore del Napoli
Dimissioni Conte: cifre UFFICIALI, è crollato tutto (Ansa Foto) – IlVeggente.it

In poche circostanze si era infatti visto un Conte così remissivo, quasi come se avesse perso le redini di un gruppo che fatica a sentire suo. Che quello del post partita di Bologna sia stato uno sfogo catartico o qualcosa di molto più concreto non è dato saperlo; fatto sta che almeno a livello mediatico ha aperto una scia per certi aspetti lapalissiana. 

In programma nei prossimi giorni per fare il punto della situazione, il summit di mercato tra il tecnico e la dirigenza del Napoli potrebbe fungere da punto di svolta a questo punto decisivo. Un confronto utile a capire quali tasti non stiano funzionando nel modo giusto ed eventualmente apportare nuovi correttivi.

Dimissioni Conte? Ecco il verdetto dei bookmakers

E così – come spesso avviene in questo genere di situazioni – i bookmakers hanno immediatamente reagito alle esternazioni dell’allenatore del Napoli: quanto bancato in lavagna ne è una testimonianza tangibile.

Antonio Conte dà indicazioni ai suoi ragazzi
Dimissioni Conte? Ecco il verdetto dei bookmakers (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Le quote riguardanti le possibili dimissioni di Conte entro il 6 gennaio sono infatti letteralmente crollate, arrivando al 2.50 di Snai per toccare l’1.85 di Sisal, Goldbet e Lottomatica. Un’inversione di tendenza per certi aspetti prevedibile ma che comunque non può essere sottovalutata: staremo a vedere, però, se possa essere o meno foriera di sviluppi che, se confermati, avrebbero del clamoroso.

Gestione cookie