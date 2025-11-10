Dimissioni Conte: cifre UFFICIALI, è crollato tutto

La presa di posizione dell’allenatore del Napoli non è certo passata inosservata: l’effetto domino è immediato

Come un fulmine in un cielo già nebuloso, il KO del Dall’Ara ha aperto in maniera clamorosa la crisi del Napoli di Antonio Conte. Lo sfogo del tecnico pugliese a margine del 2-0 con i rossoblu ha infatti rappresentato un autentico turning point.

In poche circostanze si era infatti visto un Conte così remissivo, quasi come se avesse perso le redini di un gruppo che fatica a sentire suo. Che quello del post partita di Bologna sia stato uno sfogo catartico o qualcosa di molto più concreto non è dato saperlo; fatto sta che almeno a livello mediatico ha aperto una scia per certi aspetti lapalissiana.

In programma nei prossimi giorni per fare il punto della situazione, il summit di mercato tra il tecnico e la dirigenza del Napoli potrebbe fungere da punto di svolta a questo punto decisivo. Un confronto utile a capire quali tasti non stiano funzionando nel modo giusto ed eventualmente apportare nuovi correttivi.

Dimissioni Conte? Ecco il verdetto dei bookmakers

E così – come spesso avviene in questo genere di situazioni – i bookmakers hanno immediatamente reagito alle esternazioni dell’allenatore del Napoli: quanto bancato in lavagna ne è una testimonianza tangibile.

Le quote riguardanti le possibili dimissioni di Conte entro il 6 gennaio sono infatti letteralmente crollate, arrivando al 2.50 di Snai per toccare l’1.85 di Sisal, Goldbet e Lottomatica. Un’inversione di tendenza per certi aspetti prevedibile ma che comunque non può essere sottovalutata: staremo a vedere, però, se possa essere o meno foriera di sviluppi che, se confermati, avrebbero del clamoroso.