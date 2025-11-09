Pronostico Lione-Psg: mai storia negli ultimi anni

Lione-Psg è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel corso degli ultimi anni non c’è stata mai storia. Sì, negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni il Psg ha sempre vinto contro il Lione. E tenendo presente che la truppa di Luis Enrique viene da una sconfitta, sarà ancora più complicato il compito degli uomini di Paulo Fonseca.

Il Bayern Monaco in Champions League si è dimostrato superiore, almeno per il momento, ai francesi. Che a dire il vero hanno faticato anche in campionato tant’è che a differenza di quanto successo nel corso degli ultimi anni non c’è stato quell’immediato allungo. Si gioca, quindi, con la sensazione che qualcosa possa succedere. Ma è solo una sensazione, alla fine crediamo che i valori verranno fuori.

Anche il Lione si presenta a questo match dopo una sconfitta e un giorno di riposo in meno. In Spagna, contro il Betis, i francesi non si sono resi quasi mai pericolosi e hanno faticato moltissimo. Campanelli d’allarme sui quali però non è che si sia potuto lavorare moltissimo nel corso di questi giorni, gli impegni ravvicinati sotto questo senso non aiutano. Quindi, come finisce quella che è una delle partite più sentite in Francia? Ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Lione-Psg in diretta tv e in streaming