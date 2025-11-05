Pronostico Sturm Graz-Nottingham: numeri choc e Over assicurato

Sturm Graz-Nottingham è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tre sconfitte nelle ultime quattro partite per lo Sturm Graz. Un momento nero per i padroni di casa, incapaci di dare una scossa alla loro stagione. Anche il Celtic, nel turno precedente – non una squadra che stava benissimo – è riuscito a prendersi il malloppo pieno. Cosa che oggettivamente potrebbe fare anche il Nottingham in questo giovedì.
Gli inglesi dopo il cambio di allenatore hanno sicuramente dato dei segnali di risveglio. Non solo la vittoria contro il Porto al debutto di Dyche sulla panchina, ma anche il pareggio contro il Manchester United nell’ultimo turno di Premier League sono dei messaggi importanti inviati da questa squadra che sicuramente aveva bisogno di questo scossone per cercare di riprendersi dopo la clamorosa stagione dell’anno scorso. Dietro però c’è da migliorare, senza dubbio, e serve del tempo. Ma i numeri difensivi dello Sturm Graz, almeno in Europa, sono così brutti che un gol in più, gli inglesi, lo dovrebbero riuscire a fare.
Nelle ultime sei partite che lo Sturm ha giocato in EL, in quattro occasioni ha subito almeno due gol. Difesa tutt’altro che granitica, con dei miglioramenti che nel corso dell’anno non sono arrivati, e su questo fattore il Nottingham potrebbe mettere le fondamenta per il proprio colpaccio esterno.
Come vedere Sturm Graz-Nottingham in diretta tv e in streaming
La sfida Sturm Graz-Nottingham è in programma giovedì alle 18:45.
Il pronostico
C’è una media di 3,67 gol a partita per quanto riguarda il Nottingham in Europa League. Altissima. E vedendo i numeri dello Sturm allora sì, un Over ci sta tutto. Così come un’affermazione esterna.
Le probabili formazioni di Sturm Graz-Nottingham
STURM GRAZ (4-2-3-1): Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Stankovic; Horvat, Rozga; Kiteishvili; Malone, Jatta.
NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.