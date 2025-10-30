Pronostico Psg-Nizza: vittoria (e rivincita) nonostante i problemi

Psg-Nizza è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tre pareggi nelle ultime quattro uscite del campionato francese sono un campanello d’allarme per il Psg. Che non sta riuscendo in nessun modo, a differenza di quanto successo lo scorso anno, ad allungare. Tanti i problemi per Luis Enrique, soprattutto per via dei molteplici infortuni che stanno colpendo la sua squadra.

Adesso i pensieri sono per Doue, uscito anzitempo nella gara sul campo del Lorient per via di un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori per molto tempo dal terreno di gioco. Sì, è un grattacapo per Enrique che, comunque, nonostante il pareggio, è rimasto in testa alla Ligue 1 per via dell’altra X inaspettata che ha riguardato il Marsiglia, ripreso in casa nei minuti finali. Il Nizza in campionato sta facendo benissimo e viene da una striscia di quattro risultati utili di fila (le ultime tre sono state delle vittorie) che hanno aperto a degli scenari interessanti per il futuro. Ma il Psg, e questa cosa ci pare possa essere davvero oggettiva, non può più sbagliare. Non si possono perdere altri punti altrimenti, poi, i pensieri del campionato si possono riversare anche in Champions League.

Una situazione questa che si è venuta a creare che ci spinge a dire una cosa: i parigini, nell’anticipo di sabato pomeriggio, faranno davvero di tutto per cercare di riprendere il cammino in Patria. E il momento un po’ così verrà quasi sicuramente messo alle spalle. Almeno crediamo possa andare così. E, poi, c’è anche da prendersi una rivincita rispetto al 3-1 che il Nizza ha rifilato proprio al Parco dei Principi nello scorso mese di aprile. Potrebbe finire con lo stesso finale, ma a parti invertite.

Come vedere Psg-Nizza in diretta tv e in streaming