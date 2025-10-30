Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 30 ottobre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025
Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: in tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopriamo quindi insieme tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati di gridare “Cassa!”, realizzando così tutti i loro sogni.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 53 – 7 – 12 – 77 – 21
Cagliari: 17 – 74 – 24 – 69 – 44
Firenze: 8 – 47 – 25 – 83 – 33
Genova: 2 – 68 – 29 – 43 – 67
Milano: 84 – 90 – 75 – 45 – 72
Napoli: 49 – 6 – 9 – 12 – 20
Palermo: 13 – 65 – 34 – 86 – 7
Roma: 15 – 2 – 10 – 13 – 83
Torino: 59 – 67 – 80 – 35 – 26
Venezia: 73 – 4 – 6 – 74 – 27
Nazionale: 62 – 79 – 38 – 36 – 48
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74
Numero Jolly: 43
Numero Superstar: 47
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47 – 49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84 – 90
Numero oro: 53
Doppio oro: 53 7
SIMBOLOTTO
7 – VASO
1 – ITALIA
28 – OMBRELLO
12 – SOLDATO
33 – ELICA
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.