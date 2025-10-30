Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 30 ottobre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025

Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: in tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopriamo quindi insieme tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati di gridare “Cassa!”, realizzando così tutti i loro sogni.

Estrazione Lotto e Superenalotto, 30 ottobre 2025

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 53 – 7 – 12 – 77 – 21

Cagliari: 17 – 74 – 24 – 69 – 44

Firenze: 8 – 47 – 25 – 83 – 33

Genova: 2 – 68 – 29 – 43 – 67

Milano: 84 – 90 – 75 – 45 – 72

Napoli: 49 – 6 – 9 – 12 – 20

Palermo: 13 – 65 – 34 – 86  – 7

Roma: 15 – 2 – 10 – 13 – 83

Torino: 59 – 67 – 80 – 35 – 26

Venezia: 73 – 4 – 6 – 74 – 27

Nazionale: 62 – 79 – 38 – 36 – 48

 

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74

Numero Jolly: 43

Numero Superstar: 47

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47 – 49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84 – 90

Numero oro: 53

Doppio oro: 53 7

SIMBOLOTTO

7 – VASO

1 – ITALIA

28 – OMBRELLO

12 – SOLDATO

33 – ELICA

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

