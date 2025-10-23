Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 23 ottobre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 23 ottobre 2025
Tanta attesa per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tanti nelle ultime ore, infatti, hanno provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopriamo quindi insieme tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati di centrare il colpo, realizzando così tutti i loro sogni.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 81 – 19 – 12 – 57 – 48
Cagliari: 20 – 69 – 66 – 49 – 48
Firenze: 39 -15 – 41 – 70 – 69
Genova: 59 – 83 – 42 – 7 – 8
Milano: 42 – 25 – 2 – 14 – 68
Napoli: 29 – 28 – 38 – 56 – 82
Palermo: 8 – 28 – 32 – 90 – 74
Roma: 48 -7 – 32 – 55 – 34
Torino: 31 – 85 – 24 – 54 – 87
Venezia: 86 -72 -67- 69 – 34
Nazionale: 67 – 32 – 58 – 81 – 24
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 29 42 7 68 62 73
Numero Jolly: 26
Numero Superstar: 21
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto:
7 – 8 – 12 – 15 -19 – 20 – 25 – 28 – 29 – 31 – 39 – 42 – 48 – 59 – 69 – 72 – 81 – 83 – 85 – 86
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 19
SIMBOLOTTO
43 – FUNGHI
22 – BALESTRA
12 – SOLDATO
1 – ITALIA
33 – ELICA
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.