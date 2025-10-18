Estrazioni Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: i numeri del 18 ottobre

18 ottobre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 167. Ecco tutti i ragguagli
Tanti sono i giocatori di tutto il paese che stanno preparando le loro giocate per la prossima estrazione del Superenalotto, pronti a cogliere l’ultima occasione settimanale offerta dal gioco più amato dagli italiani. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:
NUMERI DEL LOTTO
Bari: 23 3 54 34 30
Cagliari: 49 14 25 9 37
Firenze: 32 45 15 59 29
Genova: 3 66 68 90 85
Milano: 88 15 21 41 27
Napoli: 79 72 84 27 1
Palermo: 23 3 73 25 4
Roma: 11 67 24 13 59
Torino: 72 59 84 75 26
Venezia: 81 8 18 76 25
Nazionale: 58 69 62 17 70
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 82 75 12 13 19 26
Numero Jolly: 50
Numero Superstar: 54
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 3 8 11 14 15 21 23 25 32 45 49 54 59 66 67 68 72 79 81 88
Numero oro: 23
Doppio oro: 23 3
SIMBOLOTTO
8 – BRAGHE
26 – ELMO
28 – OMBRELLO
22 – BALESTRA
40 – QUADRO
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.