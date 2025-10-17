Estrazione Superenalotto 17 ottobre 2025: vincite e quote

17 ottobre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 166. Ecco tutti i ragguagli
17 ottobre 2025: grande attesa tra coloro che, nelle ultime ore, hanno tentato la sorte, sperando che la data odierna non abbia riservato loro un brutto scherzo. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 1 , Quote € 397.611,55
Punti 5: Numero vincite 8 , Quote € 16.057,39
Punti 4: Numero vincite 655 , Quote € 200,17
Punti 3: Numero vincite 24.041 , Quote € 16,39
Punti 2: Numero vincite 321.839 , Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 3 , Quote € 20.017,00
Punti 3SS: Numero vincite 97 , Quote € 1.639,00
Punti 2SS: Numero vincite 1534 Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 8027 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 14.939 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 77 10 9 32 2 66
Numero Jolly: 72
Numero Superstar: 44
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.