Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 14 ottobre

Dalle estrazioni del Lotto a quelle del Superenalotto e 10eLotto: ecco le opzioni alle quali far riferimento

Vuoi scoprire se la dea bendata ha accarezzato la tua sorte? Quest’articolo fa al caso tuo. Come ogni sera, anche stavolta la nostra redazione seguirà con voi tutte le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto aggiornandovi puntualmente su tutti i numeri estratti. Anche per questo si prospetta una serata che definire elettrizzante sarebbe solo un eufemismo, viste anche le ultime sfortunate estrazioni nelle quali non sono stati centrati i ‘6’. Ecco tutti gli aggiornamenti:

ESTRAZIONI DEL LOTTO:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO:

JOLLY:

SUPERSTAR:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

NUMERO ORO

DOPPIO ORO

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.