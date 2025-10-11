Pronostici League One 11 ottobre: la multipla sulle partite del sabato

League One, è già bagarre in zona playoff: lo Stockport County cercherà di approfittare del momento no del Blackpool che ha appena esonerato l’allenatore.

In League One, la terza serie del sistema calcistico inglese, dopo 11 giornate risulta particolarmente affollata la zona playoff, con ben 8 squadre racchiuse in sei punti, dal terzo al decimo posto. Tra quelle coinvolte c’è anche lo Stockport County, che in caso di vittoria contro il Blackpool in questo turno scalerebbe un po’ di posizioni, rientrando tra le prime sei.

Gli uomini di Dave Challinor sono imbattuti da quattro partite in campionato: due pareggi casalinghi (Cardiff e Reading) e due vittorie in trasferta (Rotherham e Huddersfield). In settimana hanno perso il match di EFL Trophy con il Salford (3-1). Tutt’altro che un dramma – il tecnico ha fatto tanto turnover in coppa – per un club che mira a staccare un pass per i playoff dopo averli mancati la scorsa stagione.

Stockport che cercherà dunque di approfittare del momento negativo del Blackpool, penultimo in classifica a quota 8 punti: i Seasiders hanno appena esonerato l’allenatore, Steve Bruce, in seguito alla seconda sconfitta nelle ultime tre giornate (0-2 con il Wimbledon) ed in panchina siederà un tecnico ad interim. Dovrebbe proseguire anche la striscia positiva del Reading, impegnato in trasferta contro l’Exeter: i Royals non perdono da quattro gare e stanno provando a risalire la china dopo un avvio non particolarmente entusiasmante. I loro avversari, oltretutto, saranno privi di due titolarissimi come Magennis e Niskanen, convocati dalle rispettive nazionali, Irlanda del Nord e Finlandia.

Le previsioni sulle altre partite

Punta ad entrare in zona playoff il Bolton di Steven Schumacher: i Trotters da metà agosto hanno subito solo una sconfitta e si sono immediatamente risollevati dopo il k.o. con il Northampton di due settimane fa. Atteso un risultato positico anche in casa del Burton Albion che, al contrario, non sta riuscendo a trovare continuità: lo dimostra il fatto che sia quartultimo, impantanato in zona retrocessione.

Il Leyton Orient ha appena voltato pagina il EFL Trophy battendo 2-1 il Crawley Town e dovrebbe tenere testa al Doncaster, squadra che in classifica ha sei punti in più: previsti almeno tre gol complessivi. Il Wimbledon, infine, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare il Port Vale, reduce da tre clean sheet di fila: ipotizziamo un match bloccato per larghi tratti.

League One: possibili vincenti

Stockport County (in Stockport County-Blackpool)

Reading o pareggio (in Exeter-Reading)

Bolton o pareggio (in Burton Albion-Bolton)

La partita da almeno tre gol complessivi

Leyton Orient-Doncaster

League One: le partite da almeno un gol per squadra

Leyton Orient-Doncaster

Burton Albion-Bolton

La partita da meno di tre gol complessivi

Wimbledon-Port Vale

Comparazione quote

La vittoria dello Stockport County è quotata a 1.63 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Wimbledon-Port Vale è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

