Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 10 ottobre

Estrazioni del Lotto e non solo: ecco tutti i verdetti di oggi, 10 ottobre 2025: i numeri estratti

Tutto pronto per la penultima estrazione settimanale del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto. Attesa e tensione per provare a cogliere nel migliore dei modi un assist della dea bendata? Assolutamente giustificabile. Come ogni sera, vi accompagneremo passo dopo passo per capire se e come riuscire a centrare il bersaglio grosso che, a causa delle ultime giornate non proprio fortunate, ha fatto lievitare in maniera esponenziale l’asticella. Ecco una rapida e puntuale rassegna:

ESTRAZIONI DEL LOTTO:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

I NUMERI DEL 10ELOTTO

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.