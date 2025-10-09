Pronostico Giappone-Paraguay: il filotto è fatto

Giappone-Paraguay è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 12:20: pronostico, formazioni e dove vederla

Il Giappone, per il Paraguay, è un vero e proprio tabù. Soprattutto per quanto riguarda gli ultimi quattro incontri. Parliamo di una nazionale, quella giapponese, che ha vinto sempre subendo solamente tre gol.

Non è che ci siano stati sempre tutte queste emozioni quando le due nazionali in questione si sono affrontate. In molte occasioni il match è finito zero a zero – anche in alcune amichevoli – e quindi lo spettacolo di certo non è assicurato. Ma parliamo pur sempre di una sfida che non mette niente in palio, se non la possibilità data ai due commissari tecnici di provare qualcosa in vista del prossimo Mondiale. Sì, ci saranno entrambe alla manifestazione dell’anno prossimo.

Giappone che per i bookmaker – e anche per noi – che parte davanti in questa partita. Sì, perché vuoi o non vuoi i biancorossi hanno delle qualità importanti e dei giocatori che si fanno apprezzare anche in Europa. Il Paraguay, invece, nel corso degli ultimi anni ha perso quello che di buono era riuscito a costruire. Non ci sono chissà grandi talenti, ma crediamo che almeno una rete – anche per invertire quello che è stato il trend delle ultime uscite – la dovrebbe trovare.

Come vedere Giappone-Paraguay in diretta tv e in streaming

La sfida Giappone-Paraguay è in programma venerdì alle 12:20. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria del Giappone è quotata 1.78 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Una vittoria del Giappone è quasi certa nonostante la quota ci parli di una partita molto equilibrata. E, alla fine, potrebbe anche essere così. Perché come spiegato prima una rete, i sudamericani, la dovrebbero trovare.

Le probabili formazioni di Giappone-Paraguay

GIAPPONE (4-3-3): Suzuki; Seko, Itakura, Watanabe, Endo; Kamada, Minamimo, Doan; Kubo, Ueda, Mitoma.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Velazquez, Gomez, Alderete, Sandez; Sosa, Gomez, Bodabilla, Angel Romero; Sanabria, Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1