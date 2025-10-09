Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 9 ottobre

Dall’estrazione del Lotto a quella del Superenalotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, 9 ottobre 2025

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’inizio della seconda estrazione settimanale che, dopo i mancati ‘botti’ dello scorso martedì, ha visto crescere in maniera esponenziale il suo montepremi. Affidarsi alla dea bendata non è mai un’occasione suggestiva; piuttosto, una chance che molte persone anche in questi istanti stanno cercando di cogliere al volo. Come di consueto, anche oggi la nostra redazione vi accompagnerà passo dopo passo con i numeri vincenti delle varie ruote.

ESTRAZIONI DEL LOTTO:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.