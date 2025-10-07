Pronostico Bouzkova-Swiatek, riscatto immediato: volta subito pagina

Bouzkova-Swiatek è un match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Wuhan: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

A distanza di sette giorni dalla clamorosa sconfitta con la statunitense Navarro nel Wta 1000 di Pechino, torna in campo la numero due al mondo, Iga Swiatek. La campionessa polacca è la seconda testa di serie nel 1000 di Wuhan, tappa finale dello swing asiatico. Il suo percorso si svilupperà nella parte bassa del tabellone, quella opposta alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, altra grande favorita per la vittoria finale insieme alla nativa di Varsavia.

Con la Navarro, una settimana fa, non abbiamo visto all’opera la “vera” Swiatek. La quattro volte vincitrice del Roland Garros è stata costretta ad alzare bandiera bianca, crollando definitivamente nel terzo set dopo che nel secondo era riuscita, con un po’ di fatica, a pareggiare i conti. Preoccupante soprattutto il bagel (4-6 6-4 0-6) subito nel terzo set, un trattamento che di solito la polacca riserva alle sue avversarie.

Forse la stanchezza ha finito per fare la sua parte, dal momento che la Swiatek prima di Pechino aveva fatto tappa pure a Seul, in Corea, vincendo il Wta 500 grazie alla vittoria in finale con la russa Alexandrova.

A Wuhan, dopo aver sfruttato un bye al primo turno, dovrà affrontare la ceca Marie Bouzkova, numero 41 al mondo, reduce dal successo in due set nel match con la colombiana Osorio (6-3 6-4). In questo modo, la nativa di Praga ha potuto archiviare in fretta e furia la sconfitta patita negli ottavi di finale di Pechino con la nostra Jasmine Paolini, che nella capitale cinese ha prevalso in due set. Bouzkova ha sfidato solamente in una occasione la Swiatek. Al Roland Garros 2024 l’ex numero uno al mondo sbrigò la pratica in due set (6-4 6-2).

Come vedere Bouzkova-Swiatek diretta tv e in streaming