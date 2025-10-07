Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 7 ottobre

di

Estrazioni del Lotto e non solo: ecco tutti i numeri di oggi, martedì 7 ottobre

Tutto pronto per il primo appuntamento settimanale riguardanti le Estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Tanti sono gli utenti che negli ultimi minuti si sono recati nelle annesse ricevitorie per provare a far saltare il banco e cogliere al balzo l’occasione offerta dalla dea bendata. La circostanza infatti può essere galeotta: il fatto che il 6 non sia stato centrato nelle ultime settimane ha causato l’aumento esponenziale del montepremi in palio. Come sempre, seguiremo tutte le estrazioni del caso fornendovi puntuali ragguagli.

Foto riguardante l'estrazione del lotto
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti (LaPresse) – IlVeggente.it

ESTRAZIONI DEL LOTTO:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 

Numero Jolly: 

Numero Superstar: 

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 

Numero oro: 

Doppio oro: 

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

Gestione cookie