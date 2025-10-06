Monica Bertini, riflesso micidiale: allenamento a 360° tra ironia e selfie specchiati

Ironia, forma fisica assolutamente impeccabile e selfie “doppio”: Monica Bertini incanta con un allenamento social ad altissima temperatura.

Il fatto che sia in perfetta forma è già di per sé indicativo del fatto che, quando c’è da impegnarsi, non si tira mai indietro. Non avrebbe questo fisico bestiale, altrimenti, la bella Monica Bertini, volto noto della televisione italiana per via della sua carriera nel giornalismo sportivo e per la sua presenza costante nei programmi dedicati al calcio.

Eppure, di tanto in tanto, anche alla regina di Pressing dà noia il pensiero di allenarsi e di sudare tra sala pesi e sala cardio. E infatti, a dimostrazione di ciò, c’è il carosello che ha condiviso sui social nelle scorse ore. Una serie di foto che sono state scattate proprio in palestra e nelle quali la vediamo indossare un kit sportivo perfetto per la sua magnifica silhouette.

Per la sua tappa palestra, la bella Monica ha sfoggiato una tuta nera intera, scollatissima e super aderente. Il punto, però, è che questo allenamento non è andato esattamente come sarebbe dovuto andare, anzi.

Monica Bertini, magnetica da ogni angolazione

La Bertini ha scelto come sottofondo musicale, per queste nuove foto, il tormentone social “Halo”, riprendendo il ritornello nella sua didascalia.

“È tutto sbagliato – scrive, con tanto di emoticon sorridente – quando vuoi fare un po’ di attività fisica e ti alleni a fare selfie”. Ha fatto ammenda, se vogliamo, consapevole del fatto di aver trasformato un semplice workout in un piccolo spettacolo social. Il doppio punto di vista del selfie permette di apprezzare sia la forma fisica impeccabile sia l’ironia con cui si muove tra pesi, tapis roulant e stretching.

Ad attirare l’attenzione, oltre alla sua ironia, è stato il selfie in cui la giornalista ha immortalato se stessa sia frontalmente che di spalle, sfruttando lo specchio alle sue spalle e raddoppiando, così, lo spettacolo.