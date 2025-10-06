Kelly Piquet, bellezza senza limiti: lei sì che sa farsi notare

Kelly Piquet incanta a un evento Tiffany indossando un abito nero mozzafiato e dimostrando che il suo fascino non fa altro che aumentare col tempo.

Un abito nero da gran soirée, stretto sulle sue curve mozzafiato e caratterizzato da uno scollo a cuore assolutamente magnetico. Non avrebbe davvero potuto fare meglio di così Kelly Piquet, che ha presenziato ad un evento di Tiffany, in quel di Parigi, lasciando tutti senza fiato e senza parole.

Il paragone con il vino che invecchia è scontato e lascia il tempo che trova, ma la verità è proprio questa: più passa il tempo, più il fascino della modella brasiliana, che oltretutto è anche la compagna del pilota di Formula 1 Max Verstappen, cresce, consolidando sempre più il suo ruolo di icona di stile e di personaggio di spicco della scena social e glamour.

Kelly è diventata mamma da poco per la seconda volta e la nascita del bebè sembra aver portato una nuova luce tanto nella coppia, quanto in lei. La storia con il campione, tra successi sportivi e momenti in famiglia, ha aggiunto una dimensione ancor più intima e affascinante al profilo pubblico della Piquet, che attraverso la sua narrazione social dimostra di riuscire a bilanciare perfettamente carriera, maternità e vita mondana.

Kelly Piquet, fascino da Formula 1: da Tiffany conquista tutti

E infatti, non a caso, il gala Tiffany è diventato occasione per ammirare la sua eleganza e per prendere atto del fatto che, in un panorama così variegato, lei sia sempre una delle più affascinanti e sofisticate.

All’evento di Tiffany non si è limitata ad apparire: Kelly ha saputo trasformare il red carpet in un vero palcoscenico: dai gioielli scintillanti agli accessori studiati nei minimi dettagli, ogni elemento del suo outfit parlava di eleganza e raffinatezza.

Il fascino di questa modella dalla bellezza magnetica, dunque, non è solo estetica: con naturalezza domina ogni situazione, dal tappeto rosso ai flash dei fotografi, confermando quanto meriti di avere acquisito così tanta influenza nel mondo del fashion e dello sport.