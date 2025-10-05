Eugenia De Martino, curve mozzafiato e anello al dito: la wag è inarrestabile

La modella argentina Eugenia De Martino, promessa sposa di Diego Schwartzman, conquista i social con delle nuove foto: sensualità e fascino senza tempo.

Modella argentina tra le più richieste, nonché promessa sposa dell’ex tennista Diego Schwartzman, Eugenia De Martino non è nuova a certi boom. Le piace stupire la sua platea di sostenitori e lo ha fatto di nuovo nelle scorse ore, incantando i social con gli scatti della campagna di un noto brand di costumi.

Le immagini parlano da sole: bikini dal taglio audace, linee sensuali che esaltano la sua figura perfetta e un’eleganza innata che trasforma ogni posa in un momento da passerella. L’ex wag è sempre stata bravissima a mescolare seduzione e raffinatezza e lo ha fatto anche in questo shooting, facendo sì che le foto fossero esplosive.

Non sorprende che i follower siano esplosi in una pioggia di like e commenti, considerando che oramai è una vera e propria icona social e che tanti fan seguono con grande interesse le sue gesta.

Tra bikini succinti e progetti d’amore: il fascino senza tempo di Eugenia De Martino

Dietro la bellezza da copertina e l’abilità di catalizzare l’attenzione online, tuttavia, c’è anche una storia d’amore che ha il sapore della favola. Eugenia, infatti, come detto in precedenza, è legata a Diego Schwartzman, che ha da poco detto addio al tennis.

I due formano una coppia amatissima e hanno sempre saputo conciliare nel migliore dei modi vita privata e visibilità pubblica. Con un equilibrio raro, se vogliamo, nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Si sposeranno a breve, presumibilmente, dopo la romanticissima proposta di matrimonio ai piedi della Tour Eiffe, a Parigi. E la loro favola, finalmente, diventerà realtà.