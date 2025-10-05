Da capitano a capitano: Paola Egonu a lezione da Lautaro

Paola Egonu ha finalmente incontrato Lautaro Martinez ad Appiano Gentile: uno scambio di maglie e di consigli nel segno dei colori nerazzurri.

Incontrarlo era uno dei suoi desideri più grandi. E adesso, poco dopo aver vinto la coppa del mondo, Paola Egonu può dire di aver realizzato un altro sogno ancora: quello di conoscere, cioè, il suo beniamino Lautaro Martinez.

Quello tra i due campioni è stato un incontro speciale, all’insegna dello sport e non solo. La campionessa azzurra, fresca di fascia al braccio, aveva confidato proprio pochi giorni fa di voler incontrare l’attaccante argentino dell’Inter, considerandolo un modello da cui trarre ispirazione. La società nerazzurra, presa consapevolezza del suo desiderio, ha dunque accolto l’opposto di Cittadella al Bper Training Centre.

Qui Paola ha potuto fare due chiacchiere con il Toro e confrontarsi con lui sul tema della leadership. Si sono inoltre scambiati le maglie, a coronamento di un incontro che, a sentir lei, è stato particolarmente emozionante, nonché utile dal punto di vista “formativo”. Fa sempre piacere, del resto, ricevere consigli da chi ha più esperienza in un ruolo così ambito come, appunto, quello del capitano.

Egonu nerazzurra grazie a papà

“Del mondo del calcio e di Lautaro in particolare – ha raccontato la stella del volley azzurro, ora capitano del Vero Volley Milano – ammiro l’unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c’è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch’io nel mio piccolo. Il mondo della pallavolo è completamente diverso, ma ci sono tantissime similitudini: l’affetto dei tifosi, il loro supporto, l’amore che ci mettono”.

Egonu, interista dichiarata grazie al padre che la portava a vedere le partite, ha mostrato grande preparazione anche sulla storia del club. Alla domanda su chi fosse il giocatore con più presenze, non ha esitato: “Javier Zanetti”, ha risposto, strappando un sorriso all’argentino e agli addetti ai lavori presenti.

Dopo aver vinto un Mondiale con l’Italia, dunque, Egonu sogna di continuare a scrivere pagine importanti con il Vero Volley, portando con sé anche i consigli raccolti ad Appiano. Un filo nerazzurro che unisce due mondi diversi, ma accomunati dalla stessa idea di leadership e passione.