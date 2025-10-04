Pronostico Manchester United-Sunderland: Amorim stavolta rischia grosso

Manchester United-Sunderland è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le sconfitte del Manchester United non fanno quasi più notizia ma quella rimediata in casa del Brentford una settimana fa ha fatto seriamente vacillare, forse per la prima volta da quando è arrivato lo scorso novembre, la panchina di Ruben Amorim.

I tabloid in questi giorni si stanno scatenando e tra i nomi più gettonati, nel caso in cui l’ex allenatore dello Sporting dovesse essere licenziato, c’è quello dell’ex ct della nazionale dei Tre Leoni Gareth Southgate. Nel frattempo i Red Devils non riescono a trovare un minimo di continuità: contro le Bees hanno incassato la sconfitta numero 21 nell’era Amorim – soltanto per quanto riguarda il campionato – in appena 49 partite. La classifica resta desolante (quattordicesimo posto) e lo spettro di un’altra stagione buttata, l’ennesima, sta iniziando pian piano a manifestarsi. Contro il Sunderland neopromosso bisogna vincere a tutti i costi, anche perché la prossima è con il Liverpool capolista. Il problema, per Amorim e i suoi uomini, è che i Black Cats stanno andando nettamente al di là di quelle che erano le aspettative: hanno 11 punti, 4 in più rispetto allo United, e finora hanno perso solo una partita, con il Burnley alla seconda giornata. Sabato scorso gli uomini di Regis Le Bris hanno centrato il primo successo in trasferta, andando a vincere in casa del Nottingham Forest.

Amorim non esplorerà nuove varianti tattiche, affidandosi al 3-4-2-1, ma dovrebbe rimescolare qualche carta, soprattutto in difesa, dove Yoro è favorito su Maguire. Scontato il rientro di Diallo, assente a Brentford per via di un lutto familiare.

Come vedere Manchester United-Sunderland in diretta tv e in streaming

Manchester United-Sunderland è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una mancata vittoria potrebbe avere gravi conseguenze in casa United. In questo momento però non ci si può fidare dei Red Devils: stuzzica il segno “gol”, risultato peraltro uscito due volte negli ultimi tre precedenti tra le due squadre, che non si affrontano dal 2017.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester United-Sunderland

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; de Ligt, Yoro, Shaw; Dalot, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu; Cunha, Mbeumo; Sesko.

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Sadiki, Rigg, Xhaka; Talbi, Isidor, Le Fée.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1