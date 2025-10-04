Cartolina dalle Alpi: Alica Schmidt tra bikini mozzafiato e paesaggi da sogno

Alica Schmidt incanta i fan dall’Austria: bikini microscopico, con tanto di Alpi sullo sfondo, e un fisico scolpito che lascia senza fiato.

Basterebbe anche solo la sua presenza a trasformare un luogo qualunque in uno scenario da favola. Il fatto che abbia scelto le Alpi austriache come cornice per le sue vacanze, tuttavia, ha di fatto raddoppiato lo spettacolo.

Alica Schmidt, è di lei che stiamo parlando, si sta concedendo qualche giorno all’insegna del relax e della natura in un hotel con centro wellness ai piedi delle montagne e, chi ha visto sa già, i suoi caroselli sono delle vere e proprie cartoline. L’atleta tedesca, regina indiscussa dei social, sta vivendo dei giorni speciali e speciali, di conseguenza, sono anche le foto che pubblica per documentare la sua fuga alpina.

Una foto, in particolare, ha catalizzato l’attenzione dei follower: la bella runner, che si dice essere l’atleta più sexy del mondo, sfoggia un microscopico bikini con le Alpi sullo sfondo, un contrasto che, manco a dirlo, ha fatto perdere la testa a seguaci e sostenitori.

Bikini, allenamenti e piscina: la ricetta vincente di Alica Schmidt

La foto in bikini verde, con le montagne già spolverate di neve sullo sfondo, ha riscosso centinaia di commenti in poche ore. I fan hanno esaltato non solo il fisico scolpito e armonioso, ma anche la sua naturalezza.

Alica non è mai costruita, anzi: i suoi scatti trasmettono sempre una grande spontaneità e questo, evidentemente, è molto apprezzato da chi la segue sui social. Piace questa narrazione da atleta-influencer e le foto che pubblica restano impresse, è chiaro, anche per questo motivo.

Un mix irresistibile di curve, fascino, bellezza, determinazione e leggerezza che, anche tra le montagne austriache, riesce a catturare tutti i riflettori. Non erano da meno, comunque, gli altri contenuti del carosello, all’interno del quale spiccavano anche i video in cui la Schmidt si allenava. Perché va bene rilassarsi e coccolarsi, ma guai a rinunciare alla corsa e perdere il ritmo. E forse è proprio questa la sua formula vincente: coniugare disciplina atletica e sex appeal, professionalità e glamour.