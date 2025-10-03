Pronostico Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: arriva il filotto

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è una partita della sesta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quindici punti in cinque partite di campionato; sei punti in due partite di Champions League. Ventidue gol fatti in Bundesglia, solamente tre subiti. Il Bayern Monaco ha iniziato come tutti si aspettavano, o forse anche meglio. Ma i segnali che arrivano sono di una squadra clamorosamente forte, che può andare in fondo anche alla Champions.

L’unica pecca, fino al momento, è stata quella dei gol subiti. Sì, in generale dietro i bavaresi non hanno dimostrato di essere sempre presenti con la testa, quindi l’Eintracht Francoforte, che ha preso cinque gol dall’Atletico Madrid nel proprio cammino europeo, ha sicuramente l’occasione di segnare almeno una rete. Ma difficilmente, e ci pare fuori discussione questo, avrà la possibilità di prendersi una vittoria. O anche un pareggio.

Ma un gol lo potrebbe fare, così come successo in quattro degli ultimi cinque incroci. Solamente nell’ultimo, giocato a Monaco di Baviera nello scorso febbraio, non è uscito il segno GOL. Stavolta uscirà dentro una partita da almeno tre reti complessive. Con una vittoria esterna, ovvio.

Come vedere Eintracht Francoforte-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 140 su Lottomatica e 1.40 su Snai. La vittoria del Bayern Monaco, invece, ha un valore di 1.40su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Bayern. Tre reti complessive. E un gol per squadra. Insomma, le idee su questo match ce le abbiamo belle chiare in testa.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1): Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Chaibi, Skhiri, Uzun, Knauff; Burkardt.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Bischof; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3