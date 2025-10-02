Giorgia Rossi, somiglianza impressionante: cena romana con colpo di scena

Siparietto romano per Giorgia Rossi: l’imitazione praticamente perfetta e la battuta sulla cacio e pepe trasformano la cena con Laura Barriales in uno show.

Una cena tra amiche a seguito di un evento in villa, un’osteria romana, i sapori della tradizione locale e tanta – anzi, tantissima – voglia di ridere: gli ingredienti per rendere estremamente speciale questa serata c’erano tutti, e Giorgia Rossi e Laura Barriales non se lo sono fatte ripetere due volte.

La giornalista sportiva e l’attrice/showgirl, legate da un’amicizia di lunga data, hanno voluto concedersi una serata nella capitale, lontano dai riflettori televisivi ma non dai social. Quello che hanno combinato insieme a tavola, in effetti, è presto diventato di dominio pubblico, a giudicare dalle storie apparse sul profilo Instagram della spagnola.

L’intenzione non era quella, però. D’altra parte, le due amiche non potevano certo immaginare che quel momento conviviale si sarebbe presto trasformato in un vero e proprio siparietto capace di divertire chiunque si trovasse nei paraggi e anche chi, grazie ai social, ha potuto gustarsi a distanza le loro “destrezze”.

Giorgia Rossi e Laura Barriales: siparietto inaspettato in osteria

Tutto è iniziato nel momento in cui la stella di Dazn ha deciso di calarsi nei panni di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti. Un’imitazione giocata più sulla somiglianza estetica che sull’accento o sui discorsi, ma così convincente da coinvolgere persino i camerieri del locale.

Questi ultimi, divertiti dal gioco, hanno iniziato a chiamarla Ivanka e hanno chiesto di posare con lei per un selfie, come se davvero si trovassero davanti alla celebre ereditiera americana. Il siparietto è continuato quando Laura, stando al gioco, ha domandato all’ospite d’Oltreoceano cosa l’avesse portata in Italia. Giorgia, con la prontezza e l’ironia tutta romana che da sempre le appartiene, ha replicato: “Per la cacio e pepe”.

Il video della scenetta, diventato virale sui social, ha confermato ancora una volta la capacità della Rossi di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e autoironia. Nessun copione, solo la voglia di divertirsi e divertire: un piccolo fuori programma che ha reso la serata memorabile.