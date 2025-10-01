Camila Giorgi, tuta mozzafiato e un dettaglio che non passa inosservato

Camila Giorgi incanta i social con un selfie in tuta super aderente, ma un dettaglio sullo sfondo finisce per incuriosire i fan più del suo look audace.

Tanto fascino e qualche accenno alla sua vita privata. C’è di tutto un po’, da qualche tempo a questa parte, nel feed e nelle Instagram Stories di Camila Giorgi, che si sta reinventando dopo l’addio al tennis, arrivato ormai più di un anno fa.

Dopo l’Isola dei famosi e il red carpet di Venezia, questa volta l’ex campionessa azzurra ha scelto di sorprendere servendosi della formula del selfie allo specchio, un classico senza tempo per gli influencer che, nelle sue mani consapevoli, diventa immediatamente virale. Indossa una tuta sportiva di colore grigio, aderente come una seconda pelle e caratterizzata da una scollatura profonda che valorizza le sue “nuove” e splendide forme. Un look semplice ma allo stesso tempo audace, che ha subito catturato i commenti entusiasti del popolo dei social.

Eppure, stavolta non è stata soltanto la sua bellezza, per quanto innegabile, ad accendere la curiosità dei fan. Osservando con attenzione lo scatto, infatti, sullo sfondo, esattamente sopra la cassettiera che c’è alle sue spalle, spicca una cornice che custodisce una foto di coppia.

Camila Giorgi, sensualità e romanticismo in un solo scatto

Un dettaglio inaspettato nel selfie allo specchio di una persona riservata come lei, segno che in questa nuova storia fa più sul serio che mai.

Nell’immagine si riconosce chiaramente Andreas Pasutti, il nuovo compagno dell’ex tennista marchigiana. Una presenza silenziosa ma eloquente, quasi un “cameo”, se vogliamo, che conferma ancora una volta come la loro relazione sia già sufficientemente solida da volerla condividere con i follower che la seguono sui canali social.

La campionessa di Macerata, dicevamo, non ha mai amato condividere troppo della sua vita privata, ma attraverso dettagli come questo lascia intendere quanto il nuovo amore le stia regalando serenità ed equilibrio. Un selfie a doppio senso, dunque: da un lato la donna glamour e sportiva che è sempre stata, dall’altro la persona innamorata che si lascia andare a piccoli gesti romantici come questo.