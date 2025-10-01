Berrettini e quelle telecamere indiscrete: new entry nel box di Matteo

Le immagini dal torneo di Shanghai mostrano un volto inedito nel box di Matteo Berrettini: un dettaglio che racconta più di mille parole.

Adrian Mannarino era straordinariamente in forma. Matteo Berrettini, invece, pur essendosi difeso abbastanza bene, non si è reso protagonista di una performance che fosse all’altezza delle aspettative.

Il tennista romano, dunque, che fatica ancora a trovare il ritmo dopo mesi di stop, ha perso all’esordio del Masters 1000 di Shanghai, ribaltando i pronostici e complicando ulteriormente il suo percorso di “reinserimento” nel circuito. Anche se, come si è detto, è giusto sottolineare che si è visto qualche segnale incoraggiante in questa tournée asiatica, ragion per cui non tutto è ancora perduto.

Ma è su un altro particolare, ad ogni modo, che vogliamo soffermarci in questa sede. Quando le telecamere del torneo di Shanghai hanno indugiato sul box di Matteo, durante il match contro Mannarino, i fan più attenti non hanno potuto non notare un dettaglio rivelatore. Accanto alla mamma Claudia, presenza costante e amatissima nelle sfide del tennista romano, sedeva infatti una new entry.

Berrettini e quel “debutto” che sa di ufficialità

No, non si tratta di un nuovo membro del team, ma di una presenza che ha confermato, di fatto, le indiscrezioni che già circolavano da tempo: Berrettini non è più single e la sua nuova fiamma ha fatto il suo debutto ufficiale al suo fianco.

Nel suo box, seduta proprio di fianco alla mamma del finalista di Wimbledon 2021, c’era la ballerina Vanessa Bellini, in compagnia della quale il tennista era stato avvistato la prima volta quest’estate, a Portofino. Il segnale non è affatto di poco conto. Prima di lei, in quello spazio, aveva accolto solo Ajla Tomljanovic e Melissa Satta, le uniche due con cui Matteo abbia fatto sul serio.

Il fatto che la nuova compagna fosse lì sa, dunque, di ufficialità. Il Masters 1000 di Shanghai non ha sorriso a Berrettini, insomma, ma è importante che, almeno fuori dal campo, il romano abbia ritrovato la serenità. Dopo mesi così complicati, tra infortuni e rientri difficili, avere un sostegno stabile al proprio fianco potrebbe rappresentare una spinta fondamentale per il prosieguo della stagione.