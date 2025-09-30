Estrazione Superenalotto 30 settembre 2025: vincite e quote

30 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 156. Ecco tutti i ragguagli

Cresce la tensione per la l’ultima estrazione del mese di settembre del Superenalotto, uno dei giochi a premi più popolari in Italia. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la sorte, sperando di essere i prossimi a cambiare la propria vita con una vincita fortunata. Scopri con noi i numeri vincenti e le quote che i fortunati della giornata porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 7, Quote € 23.788,39

Punti 4: Numero vincite 782, Quote € 217,89

Punti 3: Numero vincite 24.348 , Quote € 21,00

Punti 2: Numero vincite 361.091 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 2, Quote € 21.789,00

Punti 3SS: Numero vincite 104, Quote € 2.100,00

Punti 2SS: Numero vincite 1557, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 9285, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 19.093 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 5 74 77 81 8 71

Numero Jolly: 34

Numero Superstar: 70

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.