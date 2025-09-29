Look selvaggio per Diletta Leotta alla Fashion week: animalier e trasparenze

Diletta Leotta protagonista tra Kings League e Milano Fashion Week 2025: il look leopardato firmato Roberto Cavalli ha infranto un bel po’ di cuori.

Diletta Leotta colleziona di tutto un po’: follower, interazioni, successi professionali e apparizioni mondane. Non solo: proprio nelle scorse ore, l’amatissima conduttrice di Dazn, già regina indiscussa della Serie A, è diventata la prima presidentessa donna della Kings League.

Un riconoscimento che segna una svolta importante per la sua carriera, arrivato proprio mentre la conduttrice siciliana conquistava anche la Milano Fashion Week 2025. Arrivata in limousine, alla stregua di una diva, ha catturato l’attenzione con un look animalier firmato Roberto Cavalli dalla testa ai piedi. L’avrebbe catturata ugualmente, intendiamoci, ma così “agghindata” beh, era davvero irresistibile.

Il suo abito maculato in stile baby-doll giocava con trasparenze audaci e dettagli in pizzo. Gli accessori hanno fatto il resto, contribuendo a rendere Diletta la più sexy della serata.

Diletta Leotta regina due volte: come lei nessuno mai

E questo sebbene la concorrenza, ad onor del vero, fosse agguerritissima, quasi spietata. Al suo fianco, infatti, a completare quello che potremmo definire un vero tris d’assi, c’erano Elodie e Annalisa, altre due regine dello spettacolo italiano che hanno reso la sfilata un evento memorabile.

Cavalli ha presentato la collezione Summer 2026 davanti a un parterre scintillante, tra applausi e flash dei fotografi, ma è innegabile che la Leotta abbia stregato tutti rubando la scena, se vogliamo, alle splendide creazioni del maestro.

Tra calcio, televisione e moda, insomma, la Leotta sembra muoversi con la stessa sicurezza con cui racconta le partite di Serie A. Una donna multitasking, estremamente versatile, che sa sempre reinventarsi, cogliendo opportunità diverse e conquistando ogni volta nuovi palcoscenici.. Che sia davanti a milioni di tifosi o sotto i riflettori della Fashion Week, il risultato non cambia: è sempre Diletta, si provi a dire il contrario, a mandare in rete il gol decisivo.