Il tennis come non lo avevate mai visto: l’allenamento di Angelina Dimova mette ko i fan

Angelina Dimova e quel video ad alta temperatura: è bastato un attimo per trasformare l’allenamento in un vero e proprio spettacolo social.

C’è chi si allena con i classici set forniti dagli sponsor, oppure con una semplicissima tuta, e poi c’è chi, invece, sceglie di trasformare la propria sessione di training in un vero e proprio show.

Siamo certi che non faticherete ad indovinare in quale di queste due categorie si collochi Angelina Dimova, la tennista e influencer da milioni di follower, nota per i suoi reel incendiari. Come quello, per l’appunto, che ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi e che, manco a dirlo, ha fatto letteralmente boom in termini di interazioni.

Nel video la si vede colpire la pallina da tennis contro un muro, un esercizio semplice e comune a chiunque pratichi o abbia praticato, proprio come lei, questa disciplina sportiva. A fare la differenza, questa volta, è stato l’outfit scelto: non un completo composto da t-shirt e calzoncini, ma un costume rosa acceso, sgambatissimo, che lascia in evidenza il lato B e mette in risalto il suo fisico scolpito.

Angelina Dimova senza freni: allenamento incendiario su Instagram

Il risultato? Un’esplosione di like e commenti che non ci stupisce affatto, considerando che non sarà stato affatto semplice distogliere lo sguardo da quelle curve mozzafiato e da quel look audace.

E poco importa che Dimova lo faccia spesso, perché a tanta bellezza non ci si abitua mai. Neppure se, come nel suo caso, video di questo tipo sono all’ordine del giorno. Ha sempre spaziato dai video in cui si cimenta in esercizi atletici a quelli più dichiaratamente fashion, tutti sempre e rigorosamente caratterizzata da quell’impronta sensualissima e disinibita che l’ha resa un’icona social.

La scelta di presentarsi in costume, in un contesto di allenamento, non è casuale: è il marchio di fabbrica dell’incantevole Angelina, semmai, che ama sorprendere e rompere gli schemi con i suoi contenuti sempre così unconventional. Non stupisce, quindi, che il suo reel abbia raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni, consacrandola ancora una volta come regina indiscussa dei social.