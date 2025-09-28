Paola Egonu, lacrime e silenzi: l’annuncio segna un nuovo inizio

La campionessa azzurra racconta sui social le gioie e i dolori del suo percorso e si lascia scappare una promessa: è l’inizio di una nuova era.

Ci vorrà del tempo, perché lei e le sue compagne di squadra metabolizzino e smaltiscano le emozioni che la vittoria del Mondiale ha portato con sé. Ed è anche per velocizzare questo processo, forse, che Paola Egonu ha deciso di aprire il suo cuore.

Lo ha fatto servendosi dei social, in uno dei momenti più felici della sua carriera, raccontando per filo e per segno cosa ha provato nel momento che, di certo, non dimenticherà mai. In un video bellissimo ed emozionante, accompagnato da parole intense, la campionessa azzurra ha ripercorso a ritroso il percorso che l’ha portata a conquistare il titolo più importante di tutti i tempi e a vivere momenti di gloria sotto le luci dei riflettori, senza dimenticare i giorni più duri: quelli delle lacrime lontano dagli sguardi indiscreti di chi non poteva capire quanto male facesse perdere.

Il messaggio di Egonu è limpido e parte da un punto fermo: vincere non è soltanto alzare un trofeo. È una promessa che si rinnova ogni giorno, la si sente dire, verso se stessa e verso “la bambina che sognava davanti a una rete troppo alta”.

Non solo medaglie: il racconto che emoziona i tifosi di Paola Egonu

Una promessa che Paola ha voluto estendere anche a tutte le bambine che oggi sognano di diventare come lei, in una palestra di provincia o in un palazzetto affollato, coltivando la stessa passione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Egonu (@paolaegonu)



“È anche per loro che gioco ogni punto come se fosse l’ultimo”. La Egonu spiega che la vittoria più grande, ai suoi occhi, non coincide con una medaglia, ma con la capacità di rimanere fedeli a ciò che si ama e a ciò che si è, nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto. Nel suo racconto convivono dunque in armonia la gioia di vincere e la delusione di perdere, la celebrazione di un Mondiale vinto e il silenzio delle notti difficili.

Il post, che ha raccolto centinaia di commenti e migliaia di interazioni, è accompagnato inoltre da una didascalia che si chiude così: “Adesso pronti a ripartire per un’altra bellissima avventura“. Un nuovo inizio dopo la gioia più grande.