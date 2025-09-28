Nina Ghaibi sposa divina: un finale da femme fatale per le nozze con Auger-Aliassime

Nina Ghaibi lascia a bocca aperta i suoi ospiti e non solo: mini abito libanese supersexy e tempestato di paillettes per il gran finale delle sue nozze a Marrakech.

Sui social ha già cambiato nome. Non si chiama più Nina Ghaibi, ma Nina Aliassime. Ha appena sposato il tennista canadese Felix ed era impaziente, evidentemente, di gridarlo al mondo intero.

Ce ne saremmo accorti comunque, in ogni caso, considerando che sui social, da qualche giorno a questa parte, non circolano altro che foto delle loro nozze da sogno a Marrakech. Il loro matrimonio non è stato solo un evento mondano, ma un vero e proprio spettacolo di stile e raffinatezza che ha catturato l’attenzione degli appassionati di tennis, e non solo, di tutto il mondo.

La cerimonia ha riunito ospiti provenienti da ogni dove in un’atmosfera da sogno, tra tradizione, romanticismo e dettagli glamour degni di un set cinematografico. Protagonista assoluta, ovviamente, la splendida sposa – che ricordiamo essere, tra le altre cose, cugina dell’ex di Matteo Berrettini, ossia Ajla Tomljanovic – che ha saputo stupire con una sequenza di tre abiti diversi, ciascuno capace di raccontare un lato della sua personalità.

Un mini-dress da diva per chiudere una giornata da sogno

Splendido il suo abito da sposa bianco, classico, firmato Vera Wang, così come l’abito rosso tradizionale che ha indossato per celebrare le sue radici.

Tuttavia, è stato il terzo cambio a lasciare tutti senza parole. Per la festa finale, infatti, lady Aliassime ha scelto un abito firmato da uno stilista libanese che ha trasformato la serata in una passerella d’alta moda e scritto, così, un finale col botto. Cortissimo, con un corpetto rigido che scolpiva la silhouette e sosteneva il décolleté, il mini-dress era completamente tempestato di paillettes e caratterizzato da trasparenze audaci dall’inguine in giù.

Un look che mescolava sensualità e raffinatezza, pensato per far sì che Nina brillare sotto le luci e restasse impressa negli occhi degli invitati e nelle immagini che hanno subito fatto il giro dei social. Una giornata indimenticabile, dunque, all’insegna dello sfarzo e dell’amore. Quello che li lega da ormai diversi anni e che era tempo, evidentemente, di suggellare con il grande passo.