Pronostici Europa League 25 settembre: Farioli a caccia dell’ennesimo successo

Europa League, Lione e Porto impegnati in trasferta rispettivamente contro Utrecht e Salisburgo: gli uomini di Farioli vogliono allungare la striscia vincente. 

Si conclude con una sfilza di match interessanti la prima giornata del maxi-girone di Europa League, spalmata su due giorni. Questa sera il Lione, guidato dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca, è di scena in Olanda contro l’Utrecht, che si prepara a calcare i palcoscenici continentali dopo sei anni di assenza.

I Gones, arrivati ai quarti di finale nella scorsa edizione – eliminazione rocambolesca con il Manchester United – stanno andando forte in Ligue 1 (solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con il Rennes) e dovrebbero far valere la maggiore esperienza a questi livelli contro gli olandesi: l’Utrecht, peraltro, non arriva a quest’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, avendo perso due partite consecutive in Eredivisie contro i non irresistibili Fortuna Sittard e Groningen.

Occhi puntati anche sul Porto di Francesco Farioli, partito a razzo in Liga Portugal: un inizio scintillante quello dei Dragoes, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato e con numeri strabilianti (15 gol segnati e appena uno subito). La striscia vincente della squadra allenata dal giovane tecnico italiano dovrebbe proseguire a Salisburgo: gli austriaci non sono quelli di qualche anno fa e lo dimostra il fatto che stiano facendo molta fatica anche in patria, dove al momento sono costretti ad inseguire Rapid Vienna e Sturm Graz (contro quest’ultimo hanno appena perso un importante scontro diretto). Sfida affascinante pure quella tra lo Stoccarda e il Celta Vigo. I tedeschi in casa non hanno ancora perso neanche una partita e con ogni probabilità eviteranno la sconfitta con il club galiziano, che in Liga ormai sa soltanto pareggiare (cinque 1-1 di fila nel massimo campionato spagnolo).

I Rangers non stanno certo brillando nel proprio campionato (dopo cinque turni sono addirittura penultimi, a -9 dalla vetta) ma nell’ultimo fine settimana hanno interrotto il digiuno di vittorie battendo 2-0 l’Hibernian ad Ibrox, rifiatando un po’.

Il Genk però rimane un brutto cliente e, sebbene in casa gli scozzesi abbiano una marcia in più, potrebbe creare molti grattacapi agli uomini di Russell Martin – già eliminata dalla Champions League in estate da una formazione belga, il Club Brugge – in una gara da almeno tre gol complessivi. Altra gara potenzialmente movimentata è Ferencvaros-Viktoria Plzen, la rivincita del playoff dello scorso anno: tutte e due stanno segnando con una certa regolarità.

Europa League: possibili vincenti

Lione o pareggio (in Utrecht-Lione)
Porto (in Salisburgo-Porto)
Stoccarda o pareggio (in Stoccarda-Celta Vigo)

La partita da almeno tre gol complessivi

Rangers-Genk

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Utrecht-Lione
Ferencvaros-Viktoria Plzen

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata a 2.00 su Goldbet, LottomaticaSnai. Il segno “Gol” in Ferencvaros-Viktoria Plzen è quotato invece a 1.60 su Goldbet, LottomaticaSnai.

