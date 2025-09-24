Per ogni vittoria una pausa bikini: la nuova formula di Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka si gode una pausa vista mare dopo lo US Open: tra glamour e “filosofia”, la campionessa si mostra in una versione inedita.

Giusto il tempo di alzare la coppa al cielo e di brindare al suo ennesimo titolo del Grande Slam, che già Aryna Sabalenka era in viaggio verso tramonti vista mare e spiagge incontaminate.

La tigre bielorussa ha trovato un equilibrio pressoché perfetto: da qualche tempo a questa parte, infatti, almeno a giudicare dai suoi contenuti social, tende a staccare sempre più spesso dalla frenesia del Tour, per prendersi i suoi spazi. E anche stavolta, come nei mesi scorsi, ha deciso di farlo in una località marittima. In Grecia, presumibilmente, essendo il suo fidanzato originario di lì, ma non ci sono riferimenti che ce ne diano la certezza.

Per la tennista sembra essere diventata ormai una necessità, quella di gestire la vita privata e la carriera sportiva nel modo più equilibrato possibile. I frutti di questo nuovo mood si vedono tutti ed è evidente che questo modus operandi le sia utile soprattutto in termini di pressione. L’impressione, infatti, è che sappia gestire meglio i grandi appuntamenti e le tensioni che ne derivano, da quando ha imparato a prendersi il tempo che serve tra un torneo e l’altro.

A lezione di equilibrio e sex appeal con Aryna Sabalenka

Ne traggono giovamento anche gli stessi follower, considerando che ogni volta che va in vacanza l’effetto “wow” è assicurato. In occasione di quest’ultima fuga al mare, poi, la bella Aryna ci ha dato particolarmente dentro.

In mezzo a tramonti e paesaggi ha infilato infatti, per la gioia dei fan, anche una foto in bikini. Posa di spalle, con il lato B a favore di camera, ragion per cui si capisce bene come lo scatto in questione abbia incantato chiunque si sia imbattuto in esso.

Il mare, il relax e questa foto leggera e spensierata diventano, così, il simbolo di un equilibrio raggiunto non senza fatica. Aryna non si limita a mostrarsi come icona di potenza atletica, ma rivela il lato umano di una ragazza che sa ancora concedersi relax e divertimento. È proprio questo dualismo – la combattente che non molla un punto e la donna che si prende una pausa sexy e rigenerante – a renderla unica.