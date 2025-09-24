Che schianto la Sabalenka in versione mediterranea: dolce vita tra bikini e tramonti

Una bellissima Aryna Sabalenka si gode la dolce vita in Grecia: bikini, tramonti e momenti romantici in barca dopo il trionfo allo US Open.

Una pausa al profumo di dolce vita mediterranea era proprio quel che ci voleva per ritemprare il corpo e la mente dopo le fatiche degli US Open. E così, ancora una volta, Aryna Sabalenka ha deciso di rifocillarsi in Grecia, una terra con la quale adesso, per ovvie ragioni, ha un legame ancor più speciale.

Greco è infatti il suo fidanzato, in compagnia del quale ha ben pensato di concedersi un romantico break prima che scoccasse l’ora, per lei, di nuovi impegni nell’ambito del Tour. Come tutte le altre volte che è andata in vacanza, la tigre bielorussa ha fatto un gran bel regalo ai follower: ha “consegnato” loro, cioè, un nuovo pacchetto di scatti indimenticabili.

Gli ultimi tra quelli apparsi sul suo profilo social, in particolar modo, hanno rapidamente fatto il giro dei social in quanto particolarmente “interessanti”. Nelle immagini in questione, la splendida Aryna appare in bikini a bordo di una barca, con il mare cristallino che fa da cornice e il fisico scolpito in primo piano.

Ma quanto ci piace il nuovo mood di Aryna Sabalenka?

Queste foto super glamour, arrivate direttamente dalla Grecia, confermano dunque la “svolta sexy” che la campionessa sta vivendo negli ultimi mesi. Dopo essersi dedicata anima e corpo, per anni, solo alle prestazioni sportive, Aryna ha deciso da un po’ di mostrarsi in tutta la sua femminilità.

Le foto in bikini, gli outfit glamour e i momenti extra tennis, che oggi condivide con grande naturalezza, hanno trasformato la sua immagine, facendone non solo una star della racchetta ma anche un personaggio di grande richiamo mediatico.

Tra le onde del Mediterraneo, dunque, Sabalenka ha ritrovato il suo equilibrio, la sua immagine di atleta d’élite che, nonostante i tanti impegni sportivi, sa vivere il suo tempo libero con passione e intensità. Un mix che affascina i fan e che rende Aryna una delle protagoniste assolute non solo del tennis, ma anche della scena social e lifestyle internazionale.