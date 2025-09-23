Estrazione Superenalotto 23 settembre 2025: vincite e quote

23 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 152. Ecco tutti i ragguagli
Il Superenalotto, gioco che da anni affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco, vede oggi 23 settembre 2025 la sua prima estrazione settimanale. Cresce quindi l’attesa tra chi nelle ultime ore ha deciso di sfidare la dea bendata sperando in un futuro più roseo. Segui con noi l’estrazione per scoprire non solo i numeri vincenti ma anche le quote che i fortunati della giornata porteranno a casa.
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 3, Quote € 54.961,49
Punti 4: Numero vincite 673, Quote € 250,75
Punti 3: Numero vincite 24.330, Quote € 20,81
Punti 2: Numero vincite 364.807, Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 2 , Quote € 25.075,00
Punti 3SS: Numero vincite 102, Quote € 2.081,00
Punti 2SS: Numero vincite 1518, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 9155, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 17.592 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 1 6 43 59 73 20
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 89
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.