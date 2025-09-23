Amore, red carpet e bralette: inarrestabile Camila Giorgi

Dalla racchetta ai riflettori passando per un nuovo amore: Camila Giorgi continua a brillare tra shooting, eventi mondani e cronache rosa.

Quando, un anno fa, Camila Giorgi ha deciso di mettere un punto alla sua vecchia vita, ne era certa al 100%. Non un segno di pentimento, non un ripensamento, non un passo indietro. Si è tuffata a capofitto, al contrario, nella sua nuova routine, assaporando tutti i cambiamenti che il destino le ha riservato una volta detto addio al tennis.

La partecipazione all’Isola dei famosi ha confermato, nel caso ci fossero dubbi, quanta voglia avesse di cambiare totalmente aria e quotidianità. E anche il fatto che lavori come modella e testimonial prova, in maniera inconfutabile, il suo desiderio di concedersi delle esperienze diverse, che nulla avessero a che fare con il mondo dello sport. A giudicare da ciò che condivide, oltretutto, questa sua nuova vita sembrerebbe procedere a gonfie vele.

L’ex tennista marchigiana continua infatti a conquistare l’attenzione del pubblico con look audaci e apparizioni sempre più glamour, come quella, di qualche settimana fa, al Festival del cinema di Venezia. L’ultimo esempio, ben più recente, arriva invece da Instagram, dove Camila ha pubblicato una serie di scatti che non sono passati inosservati. Foto che, manco a dirlo, hanno scatenato una vera e propria tempesta di like e di commenti, come sempre accade quando la campionessa azzurra si palesa sui social.

Dal tennis ai riflettori: il nuovo capitolo di Camila Giorgi passa (anche) attraverso pose sexy

In questo scatto indossava un jeans a vita alta e una bralette di pizzo nero: un mix di semplicità e seduzione che, lo sapeva bene anche lei, non sarebbe assolutamente passato inosservato.

Non è la prima volta che la 32enne sceglie di mostrarsi in outfit mozzafiato: da tempo, del resto, alterna shooting fotografici, eventi mondani e red carpet, perfettamente funzionali alla costruzione di questa nuova immagine che poco ha a che fare con quella, più riservata, della tennista in campo. Parallelamente, Camila è tornata al centro delle cronache rosa: nei giorni scorsi, infatti, è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, tennista e coach (clicca qui per scoprire chi sia)

La nuova quotidianità della marchigiana è dunque un intreccio di amore, moda e visibilità social. Nonostante il distacco dai campi da gioco, l’ex numero uno d’Italia resta una delle figure più seguite e discusse, capace com’è stata di reinventarsi senza rinunciare al suo stile unico. Con buona pace dei nostalgici del tennis, la carriera di Camila Giorgi sembra solo all’inizio: semplicemente, ha scelto un palcoscenico diverso.