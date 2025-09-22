Il diario estivo di Ana Ivanovic è un concentrato di bellezza: tifosi in delirio

Ana Ivanovic racconta la sua estate con degli scatti memorabili: i look mozzafiato sfoggiati dall’ex numero 1 hanno estasiato il popolo dei social.

Ana Ivanovic ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi tifosi, ragion per cui i social, oggi, sono il palcoscenico ideale per lei. Soprattutto in questi giorni, considerando che l’ex campionessa serba ha voluto condividere con chi la sostiene alcuni dei frammenti di una vacanza che, a giudicare dalla didascalia comparsa sul suo feed, è stata perfetta, indimenticabile in tutto e per tutte.

La frase scritta per accompagnare il carosello di foto postate su Instagram è già di per sé, infatti, una dichiarazione d’intenti: “The summer I don’t want to be over yet“. Un’estate che non vuole finisca così presto e che ha ben pensato di raccontare attraverso immagini luminose, scatti familiari e outfit che ne esaltano, ancora una volta, l’ eleganza e la naturalezza che l’hanno caratterizzata sin da quando scorrazzava per i campi in cemento, erba e terra rossa di tutto il mondo.

Nelle foto in questione Ana appare radiosa, con abiti estivi curati nei dettagli, dalle tonalità leggere fino ai tagli che esaltano semplicità e raffinatezza. Più che un semplice album personale, il carosello sembra un piccolo diario di viaggio, se vogliamo, nella misura in cui mette insieme glamour, relax e bellezza. Impossibile non notare, infatti, come la sua forma fisica richiami inevitabilmente i suoi anni da atleta. Molti fan, nei commenti, hanno sottolineato proprio questo: la 36enne appare più bella che mai, come se il tempo non avesse intaccato la freschezza della ragazza che nel 2008 saliva sul trono del tennis mondiale.

La nuova vita di Ana Ivanovic a suon di look superglamour

Quell’anno resta, senza ombra di dubbio, la pietra miliare della sua carriera: vittoria al Roland Garros, numero 1 del ranking WTA e consacrazione definitiva come una delle protagoniste assolute della sua generazione. Dopo il ritiro nel 2016, Ana ha scelto una vita diversa, lontana dai riflettori quotidiani del circuito ma comunque sotto gli occhi del pubblico.

Si è sposata con Bastian Schweinsteiger, leggenda del calcio tedesco, e con lui ha messo su famiglia, dando alla luce tre figli. Oggi continua ad essere ambassador di vari progetti legati al benessere e alla salute. È molto attiva in iniziative benefiche e porta avanti collaborazioni nel campo del lifestyle e della nutrizione, senza mai smettere di condividere sui social momenti della sua quotidianità, proprio come ha fatto nei giorni scorsi.

Il carosello estivo conferma, dunque, che Ana non è solo una ex numero 1, icona di un’epoca dorata del tennis femminile, ma soprattutto una donna che parla alla sua community con semplicità, senza pose forzate: un’estate da raccontare, con la leggerezza di chi ha già scritto la propria storia e adesso si gode i capitoli successivi.