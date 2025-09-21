Più soldi e più spesso: tutti pazzi per il nuovo Gratta e vinci

Il nuovo Gratta e Vinci da 25 euro porta in dote più premi milionari: 18 vincite da 1 milione con frequenza molto più alta rispetto al passato.

Adesso che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata la determinazione direttoriale che ne sancisce, di fatto, il lancio, è ufficiale: un nuovo Gratta e vinci si appresta a sbarcare nelle ricevitorie di tutta Italia. Ha un nome che è tutto un programma, perfettamente rappresentativo del motivo per cui lo si reputa così speciale.

Si chiama “Edizione Speciale VIP” ed è una vera e propria novità, in tutti i sensi. A partire dal fatto che promette premi milionari, ben più alti di quelli in palio nell’ambito delle lotterie istantanee che fanno parte della sua stessa fascia di prezzo. Quanto al costo, per ogni biglietto sarà necessario sborsare 25 euro, ma non temete: saranno soldi ben spesi, a giudicare dalle premesse.

L’’elemento distintivo di questo biglietto è riconducibile al fatto che se fino ad oggi il Gratta e vinci da 25 euro metteva in palio due soli premi da 6 milioni di euro, con una probabilità di 1 biglietto vincente ogni 10 milioni 80mila, la nuova 2Edizione Speciale VIP” offre ben 18 premi da 1 milione di euro, con una frequenza molto più alta: uno ogni 480mila biglietti.

Ricchi con “Edizione Speciale VIP”: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Gratta e vinci

Una scelta, quella relativa alla frequenza, chiaramente finalizzata a distribuire con maggiore frequenza premi importanti, seppur inferiori al jackpot da 6 milioni. Lo slogan riportato sul biglietto, del resto, lo evidenzia chiaramente: “Il milione più frequente”, recita, per la gioia di quanti erano in cerca di qualche novità. Per molti giocatori si tratta di una formula più attraente, perché rende più accessibile la possibilità di portare a casa una cifra milionaria.

Dal punto di vista del gioco, la nuova edizione del gioco sembrerebbe piuttosto accattivante. Nel gioco principale il giocatore si devono scoprire i numeri Vincenti, celati da cinque simboli dell’euro, insieme al numero “Bonus X10“. Poi c’è la sezione “I Tuoi Numeri”, nascosti sotto trenta stelle dorate, ognuna incastonata con una pietra blu. Se uno dei numeri coincide con i vincenti, si ottiene il premio corrispondente; se invece appare il numero “Bonus X10”, il premio associato viene moltiplicato per 10.

A questo si aggiunge il gioco bonus, contraddistinto da quattro riquadri neri: due recano la scritta “Bonus €100” e due “Bonus €500”, entrambi dorati. Se si trova il simbolo della corona, si vince immediatamente l’importo indicato, rendendo l’esperienza di gioco ancora più dinamica e varia. Va da sé, insomma, che, con queste caratteristiche, il nuovo Gratta e Vinci “Edizione Speciale VIP” si candida a diventare uno dei prodotti di punta nelle tabaccherie italiane: un mix di grafica accattivante, premi frequenti e la possibilità, per nulla banale, di trasformarsi in milionari con un solo tagliando.