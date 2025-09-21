Chi è Andreas Pasutti, il tennista-coach che ha fatto breccia nel cuore di Camila Giorgi

Camila Giorgi e il nuovo fidanzato sono usciti allo scoperto: scopri chi è il tennista e coach argentino che ha fatto breccia nel suo cuore.

Qualche giorno fa, all’improvviso, era arrivato il primo scatto. Non un indizio, solo una posa inequivocabilmente “romantica”. E tanto era bastato, naturalmente, per dare il via alle speculazioni sulla vita privata di Camila Giorgi, che, nel bene e nel male, è sempre stata al centro dell’attenzione, per via della popolarità di quest’ultima.

Nei giorni scorsi, dunque, dopo aver creato un po’ di “suspence”, l’ex tennista di Macerata e il suo nuovo fidanzato sono finalmente usciti allo scoperto. Adesso sappiamo tutto di lui: iniziamo col dire che il nome del fortunatissimo ragazzo che ha fatto breccia nel cuore della campionessa di Montreal 2021 è Andreas Ignacio Pasutti. Nome che lì per lì potrebbe non suggerirvi nulla, o forse sì. Anche lui, in realtà, è legato a doppio filo allo stesso mondo del quale Camila ha fatto parte fino allo scorso anno.

Pasutti è un tennista argentino, con un profilo attivo nel circuito Itf, soprattutto nella categoria del doppio, benché ci risulti che non abbia raggiunto risultati particolarmente degni di nota. Accanto al suo profilo da giocatore, però, c’è un’altra faccia: quella del coach. All’interno del suo account Instagram si autodefinisce, infatti, tennis coach, attività comprovata dalle numerose immagini che compaiono all’interno del suo feed.

Dai post silenziosi alla conferma social: chi è il nuovo fidanzato di Camila Giorgi

Una doppia identità, la sua, che rende facile capire in che modo abbia conosciuto la bella Camila, atleta di lungo corso che, dopo l’addio al tennis, ha tentato la strada della tv salpando verso l’Isola dei famosi.

Non è la prima volta, tuttavia, che la Giorgi si ritrova al fianco di un tennista: il primo fu Giacomo Miccini, con cui era quasi arrivata al matrimonio; poi ci fu Santiago Rodriguez Taverna, con cui ha avuto una storia breve e finita in circostanze misteriose. C’è anche stata una relazione con il politico argentino Ramiro Marra, interrotta prima che Camila partisse per l’Honduras.

Adesso Camila torna a far parlare il gossip con un nome a sorpresa, se vogliamo, ma con grande discrezione: nessuna dichiarazione ufficiale, niente interviste in prima persona. Tutto è filtrato solo ed esclusivamente dai post social e la sola cosa che possiamo intuire è che sia stato proprio il tennis, in questo caso, a fare da trait d’union.