A Montecarlo come in passerella: Dayana Yastremska stende i tifosi

Tra outfit da sogno e soddisfazioni in campo, Dayana Yastremska ha ben pensato di far sognare i follower con delle fotografie da urlo.

Dayana Yastremska è stata molto generosa. Talmente generosa da avere regalato ai suoi follower, nei giorni scorsi, un carosello di foto mozzafiato. Il tutto mentre si preparava ai prossimi eventi sportivi in agenda, che la vedranno protagonista nell’ambito dello swing asiatico. Il tutto nella speranza di consolidare la costanza di rendimento registrata negli ultimi mesi e di mettere insieme prestazioni solide su superfici diverse.

Il compito è arduo: trasformare le ultime belle settimane in qualcosa di concreto e battere, qualora dovesse incontrarle, anche avversarie di più alto livello, per dimostrare ancora una volta il proprio talento e la proprio determinazione. Negli ultimi mesi, Yastremska è stata continua e “spietata”: è arrivata in finale al Linz Open, dove ha affrontato Ekaterina Alexandrova perdendo solo al terzo set dopo una partita combattuta. Sempre nel circuito europeo su erba, ha conseguito un altro risultato di rilievo centrando la finale a Nottingham e superando giocatrici di rango.

Dai risultati più recenti, insomma, si denota un trend estremamente positivo. La campionessa di origini ucraine è diventata una presenza più o meno costante nei quarti, nelle semifinali e nelle finali dei tornei Wta, tanto è vero che, al momento, è al 32esimo posto della classifica mondiale. Sta guadagnando terreno, insomma, ragion per cui farebbero bene, le top player del circuito, a guardarsi le spalle in sua presenza.

Prima i like, poi la Cina: Yastremska tra tennis e social

Ma torniamo, adesso, alle foto di cui sopra, quelle scattate a Montecarlo. C’è un motivo ben preciso se abbiamo inteso focalizzarci su di esse, ed è da ricercarsi nel fatto che in questi scatti Dayana abbia dato il meglio di sé.

Nelle varie immagini mostra outfit estremamente glamour e location da sogno mentre si gode una breve pausa relax prima della partenza per la Cina. Bellissima, raffinata, capace di accendere i like e riscuotere ammirazione anche da chi non segue il tennis con tanta attenzione, non è passata inosservata.

Montecarlo non è stata soltanto una solo tappa di relax: è stata un’occasione per accendere i riflettori sulla sua bellezza ed eleganza, una parentesi di stile, se vogliamo, prima di rituffarsi nell’intensità del circuito. E se il suo talento non è mai stato in discussione, ciò che sta finalmente emergendo è la sua capacità di inserirsi stabilmente nei turni importanti, di resistere ai momenti complicati e di imporsi quando occorre. Prima il sogno, poi la concretezza. E, nel mentre, un po’ di like, che non guastano mai.<