Day off vista lago per Alisha Lehmann: il bikini offusca il panorama

La nuova stella svizzera del Como Women conquista i social con uno scatto in bikini, con tanto di vista sul lago, che ha lascia tutti senza parole.

Tra un allenamento e l’altro, Alisha Lehmann ha ben pensato di regalarsi un momento di relax a Como, più precisamente in riva al lago. E per condividere l’atmosfera di questa bella giornata con i fan, la calciatrice svizzera, nuovo volto della squadra femminile del capoluogo lombardo, ha condiviso sui social alcuni scatti che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei suoi milioni di follower.

C’è un motivo ben preciso, in effetti, se questa fotografia ha colpito nel segno. Ci riferiamo, ovviamente, al suo bikini minimal, che ha finito per rubare la scena persino allo splendido panorama che l’ex stella dell’Aston Villa e della Juventus Women aveva davanti a sé. Con quelle curve da urlo in primo piano, del resto, non poteva che essere così.

Il trasferimento a Como rappresenta una nuova tappa importante per la 25enne, che ha scelto di continuare la propria carriera in Italia dopo le esperienze in Inghilterra con West Ham e Aston Villa. La Serie A femminile sta vivendo una fase di crescita e l’arrivo di una figura come quella della Lehmann, amata tanto per le sue qualità in campo quanto per la popolarità mediatica che ha acquisito nel tempo, non solo grazie al calcio,, non può che contribuire ad accendere i riflettori sul movimento.

La stella svizzera si gode Como tra calcio e relax

Ma se dentro al rettangolo di gioco Alisha lascia che sia il suo talento a parlare, fuori dal campo sono immagini come quelle pubblicate in queste ore, all’interno del carosello in questione, a far impazzire i fan. Bikini rosa, sorriso smagliante, lago e monti alle spalle: un mix che ha generato in poche ore migliaia di like e commenti.

I complimenti si sono sprecati, ma la cosa non ci sorprende affatto, considerando che l’ex fidanzata di Douglas Luiz è da tempo una delle calciatrici più seguite al mondo su Instagram. La sua capacità di unire calcio e lifestyle, nonché di intrattenere un rapporto costante con i follower, ha fatto di lei un vero e proprio punto di riferimento non solo per i fan del pallone ma anche per chi apprezza la moda e lo sport femminile in generale.

Il day off vista lago è stato, quindi, l’occasione perfetta per mostrare un lato un po’ più spensierato, sebbene lo sguardo sia proiettato, naturalmente, verso la nuova avventura sportiva. Alisha vorrà dare il massimo con la maglia del Como e un po’ di relax era proprio quel che ci voleva per ritemprare il corpo e la mente..