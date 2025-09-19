Sinner e Laila Hasanovic, ognuno per la sua strada: cosa è successo dopo New York

Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno deciso di prendere due strade diverse: ecco cosa è successo tra i due piccioncini all’indomani degli US Open.

Conclusa la trasferta americana e archiviata, non certo a cuor leggero, la sconfitta contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si è preso qualche giorno di pausa, prima di volare alla volta dell’Asia. Come spesso ha fatto in queste occasioni è tornato a Sesto Pusteria, il suo paese natale, per concedersi una parentesi di relax alla vigilia dei prossimi impegni tennistici.

Nei giorni trascorsi a casa, come mostrano le foto circolate sui social media, il campione ha scelto di tornare in alcuni dei luoghi a lui più cari, visitando malga San Silvestro e, soprattutto, incontrando i piccoli calciatori di Valdaora. Il legame del numero 2 del mondo con il calcio è noto: prima di dedicarsi interamente al tennis, infatti, era lui stesso un giocatore, ragion per cui ancora oggi, quando torna in Alto Adige, non manca di seguire le partite degli amici ed ex compagni di squadra.

Non sorprende che i bambini della zona lo abbiano accolto con un entusiasmo incontenibile. Soprattutto perché ogni volta che fa il giro dei luoghi in cui è nato e cresciuto non si risparmia, ma si adopera, bensì, per regalare sorrisi e selfie a piccoli tifosi che non dimenticheranno facilmente quel momento. Ha trascorso delle giornate all’insegna della semplicità e dei ricordi, dunque. Ma, a quanto tale, in “solitudine”.

Per Sinner relax in Alto Adige e nuovi impegni sportivi senza Laila

Non si è vista, a quelle latitudini, la compagna Laila Hasanovic, in compagnia della quale Jannik si è trattenuto a New York qualche giorno in più. Le occasioni per vedersi sono poche e, già che la modella lo aveva raggiunto negli Stati Uniti, ha pensato bene di approfittarne e di godersi qualche giorno d’amore insieme a lei.

L’indossatrice, tuttavia, ha stavolta optato per un’altra destinazione. Mentre lui era in Italia, lei si è taggata a Copenaghen, la città in cui vive. Non c’è nulla da temere, naturalmente. Hanno preso strade diverse, sì, ma solo temporaneamente: ognuno ha – giustamente – seguito la propria agenda, come spesso accade nelle coppie che condividono impegni intensi e viaggi frequenti.

Nessuna distanza sentimentale, per intenderci, a meno che, s’intende, i rumors relativi al presunto triangolo Sinner-Alcaraz-Brooks non abbiano insospettito la sua lady. Nel caso fosse così, ovviamente, la verità verrà a galla quanto prima.