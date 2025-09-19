Estrazione Superenalotto 19 settembre 2025: vincite e quote

di

19 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 150. Ecco tutti i ragguagli

19 settembre 2025: cresce la tensione tra chi nelle ultime ore ha cercato di cogliere la combinazione di numeri vincente che gli consentirà di poter gradare “cassa!” ed essere tra i fortunati della giornata. Segui con noi l’estrazione giornaliera del Superenalotto per scoprire non solo i numeri vincenti ma anche le relative quote che porteranno  a casa i giocatori più fortunati.

Vince al Powerball lascia lavoro
Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5: Numero vincite 5 , Quote  24.904,54
Punti 4: Numero vincite 435 , Quote   295,16
Punti 3: Numero vincite 16.959 , Quote  22,60
Punti 2: Numero vincite 254.274 , Quote  5,00

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote  0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 4SS: Numero vincite 4 , Quote  29.516,00
Punti 3SS: Numero vincite 144 , Quote   2.260,00
Punti 2SS: Numero vincite 2023; Quote   100,00
Punti 1SS: Numero vincite 11.888, Quote  10,00
Punti 0SS: Numero vincite 24.970 , Quote   5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 78 23 31 16 11 49

Numero Jolly: 63

Numero Superstar: 13

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

