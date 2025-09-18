Look iconico e fascino esplosivo: la tennista Bianca Behulova strega New York e non solo

Bianca Behulova si divide tra racchetta e glamour: la tennista slovacca ha conquistato Times Square con un look iconico e la sua bellezza da urlo.

Bianca Behulova è una giovane tennista slovacca nata nel 2003, che sta rapidamente emergendo come una delle promesse più interessanti del circuito Itf. Nonostante la giovane età, Bianca ha già mostrato una grande determinazione e una sorprendente maturità in campo, caratteristiche che le hanno permesso di distinguersi nell’ambito del panorama internazionale.

Nel 2022, ha conquistato due importanti titoli Itf in Sud America, a Curitiba e Piracicaba, dimostrando di avere già acquisito una certa dimestichezza con le diverse superficie, insieme alla capacità di affrontare la pressione delle competizioni internazionali. Questi successi non solo hanno arricchito il suo palmares, ma hanno anche confermato la sua capacità di crescere partita dopo partita e la sua grinta, consolidando la sua reputazione come giovane giocatrice versatile e competitiva.

Il percorso di Bianca, però, seppur caratterizzato da varie soddisfazioni, non è stato privo di ostacoli. La tennista slovacca ha affrontato alcuni infortuni che l’hanno costretta a saltare diversi tornei. Questi momenti difficili, invece di scoraggiarla, hanno però rafforzato la sua determinazione. La Behulova ha saputo gestire le pause come opportunità per riflettere, allenarsi con maggiore attenzione e prepararsi al ritorno in campo con ancora più energia. Ma anche, perché no, per esplorare carriere alternative.

Tennista e modella: tutto quello che devi sapere su Bianca Behulova

Il talento non è la sola cosa per cui è Bianca è nota, anzi. Questa tennista lavora anche come modella, sfruttando le doti di cui Madre Natura le ha chiaramente fatto dono.

Oltre che brava è anche bellissima e i contenuti presenti sul suo profilo social lo confermano. I suoi scatti, in particolar modo quelli più seducenti, rivelano un fascino incommensurabile, che non passa inosservato. I follower sono pazzi di lei e lo saranno anche i turisti e gli americani che, qualche giorno fa, mentre si lasciava immortalare davanti ai display di Times Square, si sono imbattuti in questa dea dai lunghi capelli d’oro e le curve irresistibili.

Indossava, per l’occasione, la parte superiore di un bikini a stelle strisce, sapientemente abbinato ad un jeans, ad un trench e ad un berretto. Un look iconico, non da femme fatale magari ma da modella super glamour. Bianca è dunque, senza dubbio, una delle stelle emergenti del futuro, pronta a farsi notare e a ispirare chi sogna di seguire le sue orme.