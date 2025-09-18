Estrazione Superenalotto 18 settembre 2025: vincite e quote

18 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 149. Ecco tutti i ragguagli

Nuova caccia al jackpot del Superenalotto, la cui quota fa sognare chi nelle ultime ore ha fatto la sua giocata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata.

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 1 , Quote € 162.843,81

Punti 4: Numero vincite 312 , Quote € 534,35

Punti 3: Numero vincite 15.010 , Quote € 33,32

Punti 2: Numero vincite 256.913 , Quote € 6,03

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 53.435,00

Punti 3SS: Numero vincite 85, Quote € 3.332,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.704, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 10.176 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 19.752 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 46 60 49 65 38 12

Numero Jolly: 2

Numero Superstar: 46

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.