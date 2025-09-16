Tennis, l’altro fuoco di casa Rublev: Anastasija incanta i social con scatti da urlo

Anastasija Homutova brilla in occasione di un evento “di fuoco”: con i suoi scatti eleganti e magnetici ha letteralmente infiammato i social network.

Non si parla solo di tennis a casa Rublev. C’è un altro “fuoco” nella vita del tennista Andrey, oltre a quello che gli brucia dentro quando scende in campo. Ci riferiamo alla sua compagna di vita, Anastasija Rubleva, al secolo Homutova, che proprio nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé con una serie di scatti che stanno facendo il giro dei social. Immagini che arrivano direttamente, oltretutto, da un evento dal nome evocativo, perfettamente in pendant con le temperature torride che si innescano ogni volta che la wag pubblica un nuovo scatto: “La noche del fuego”.

Un nome che sembra cucito addosso ad Anastasija, da sempre capace di coniugare grazia e magnetismo con grande disinvoltura. Stavolta lo ha fatto sfoggiando un look che non è passato inosservato, prontamente immortalato attraverso delle foto in cui la Rubleva appare radiosa, elegante e al tempo stesso avvolta da un alone di seduzione. Abiti scintillanti, giochi di luce e dettagli curati fino all’ultimo particolare hanno fatto sì che la sua presenza, così come anche le foto in questione, non passasse inosservata.

Per il pubblico, abituato a vedere il campione russo ardere di passione in campo – letteralmente, essendo lui avvezzo ad urla liberatorie e colpi esplosivi – il filo conduttore è inevitabile: il fuoco sembra essere una costante di famiglia. Se lui lo incarna in campo, lei lo rappresenta con stile e bellezza nella vita pubblica. Un dualismo pressoché perfetto.

Anastasija Rubleva protagonista di una notte infuocata

I commenti, in calce alle nuove foto della bella Anastasija, non si sono fatti attendere. Gli utenti le hanno scritto di tutto e in tutte le lingue del mondi, per cui non ci stupisce affatto che, nel giro di poche ore, le immagini abbiano raccolto migliaia di like, trasformando questo inedito carosello in un piccolo fenomeno mediatico.

Eppure, questi scatti e look da urlo, la bellissima Anastasija continua ad essere una figura riservata, defilata, lontana dagli eccessi, tutto sommato semplice e senza fronzoli. La sua apparizione a “La noche del fuego”, del resto, non è stata solo un momento mondano, ma l’ennesima conferma di come sappia attirare i riflettori pur senza strafare.

Con il circuito Atp pronto a ripartire dallo swing asiatico, e Rublev chiamato a confermare il suo status di big, l’attenzione attorno a questa solidissima coppia resta alta. Mentre lui accende il fuoco in campo con il suo tennis esplosivo, lei lo tiene vivo fuori, con classe e naturalezza. Due facce dello stesso elemento: il fuoco, simbolo di energia, passione e bellezza.