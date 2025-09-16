Estrazione Superenalotto 16 settembre 2025: vincite e quote

16 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 148. Ecco tutti i ragguagli

Tensione alle stelle per la prima estrazione settimanale del Superenalotto. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la fortuna con le loro giocate, sperando di cogliere il bersaglio e realizzare così i loro sogni. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata.

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 6 , Quote € 27.720,75

Punti 4: Numero vincite 784 , Quote € 217,09

Punti 3: Numero vincite 27.435, Quote € 18,61

Punti 2: Numero vincite 374.864 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 3 , Quote € 21.709,00

Punti 3SS: Numero vincite 120 , Quote € 1.861,00

Punti 2SS: Numero vincite 1645, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 8890 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 18760 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 1 26 12 51 44 90

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 45

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.