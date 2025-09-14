In tilt i fan di Monica Bertini: è suo lo scatto social del giorno

Monica Bertini conquista i social con un semplice, quanto inaspettato, scatto: la maglietta bianca e la scollatura elegante fanno impazzire i fan.

Non è la prima volta che Monica Bertini utilizza i social per condividere momenti della sua vita quotidiana, oppure per annunciare qualcosa ai suoi sostenitori. Tipo l’arrivo di una nuova puntata, una qualche apparizione pubblica, una vacanza mordi e fuggi e chi più ne ha più ne metta. Eppure è innegabile che ogni volta sia comunque a suo modo assai speciale.

L’ultimo post pubblicato dalla nota ed amatissima giornalista sportiva ha colpito, non a caso, per la capacità di coinvolgere il pubblico in modo immediato. Le è bastato uno scatto, uno soltanto, per confermare quello che, ad ogni modo, sappiamo già da tempo: che la Bertini, cioè, è un volto seguito e apprezzato anche al di fuori delle dirette televisive, dove il suo lavoro è ormai consolidato e noto agli appassionati di sport.

Stavolta, entrando nel merito, l’affascinante Monica ha acceso il web con un nuovo scatto: lo ha pubblicato nei giorni scorsi e appare, al suo interno, in una versione che, manco a dirlo, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. La giornalista, nota tanto per il suo charme quanto per la sua innegabile competenza in ambito sportivo, ha mostrato un lato più personale e più “frizzante”, per così dire, scatenando commenti e like a raffica in quattro e quattr’otto.

Che bella Monica Bertini: il web impazzisce per lei

Nell’annunciare che avrebbe partecipato a Dritto e rovescio, ha postato una foto di quelle che sin dal principio sono destinate a diventare virali. Lo dimostra il fatto che, nel giro di pochi minuti, una marea di follower entusiasti aveva già riempito il suo feed con commenti vari, soprattutto messaggi di apprezzamento e di stupore, attraverso i quali elogiavano la bellezza di Monica.

Il successo dello scatto non è solo numerico: migliaia di like e condivisioni mostrano come la sua presenza online sia in grado di catturare l’attenzione rapidamente, trasformando una semplice foto in un momento virale. A maggior ragione se, come in questo caso, la Bertini centra il look perfetto. In quest’occasione ha indossato una maglietta di colore bianco, che fa risaltare la sua abbronzatura e che, grazie ad una scollatura appena pronunciata ma ugualmente interessante, ha subito fatto colpo.

Non solo professionalità e carisma, dunque, ma anche stile ed eleganza. E non ci sorprende affatto, allora, che il suo personaggio generi tanta curiosità e solleciti interazioni a non finire sui social network.