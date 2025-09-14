Giorgia Rossi incanta e sorprende: trasparenze da capogiro sul red carpet

Giorgia Rossi conquista la scena, sul red carpet del Premio Gentleman, con un abito audace: quelle trasparenze hanno fatto impazzire i fan.

Quando si parla di eleganza in chiave sportiva, ci sono delle giornaliste che non hanno assolutamente rivali. Ci riferiamo a Monica Bertini, per esempio, ma anche a Federica Masolin. E poi non dobbiamo e non possiamo dimenticare Giorgia Rossi, che è sempre pronta a sorprendere in qualunque circostanza.

La stella di Dazn, da tempo tra le figure televisive più seguite e apprezzate dal pubblico del Bel Paese, non sbaglia un colpo. E lo dimostra il fatto che, nei giorni scorsi, abbia incantato tutti con un outfit audace, che non è passato inosservato. Ha sfoggiato il look in questione durante la sua apparizione al Premio Gentleman, evento che ogni anno unisce il mondo dello sport e quello dello spettacolo. Ebbene, non v’è assolutamente alcun dubbio sul fatto che, ai fini di quest’apparizione pubblica, la collega di Diletta Leotta abbia deciso di osare come mai aveva fatto, probabilmente, prima d’ora.

In occasione della “sfilata” sul red carpet, Giorgia ha scelto un outfit capace di coniugare classe e sensualità: un abito nero, stretto come una seconda pelle, che avvolgeva la perfezione la sua silhouette perfetta e che era caratterizzato da giochi di trasparenze che hanno lasciato intravedere più del solito. Il tutto senza mai cadere, tuttavia, nell’eccesso. Del resto, non sarebbe stato nel suo stile, se così fosse stato. Un mix studiato alla perfezione, dunque, che ha mandato in visibilio i fan e scatenato i commenti entusiasti sui social da parte dei suoi numerosissimi sostenitori.

Eleganza e trasparenze per la giornalista di Dazn

Non è la prima volta che beniamina della tv on demand sorprende per le sue scelte di stile, ad onor del vero. Al Premio Gentleman, tuttavia, non lo si può negare, il suo look ha segnato uno dei punti più alti della sua carriera “fashion”. La giornalista ha dimostrato ancora una volta, grazie a quell’abito, di saper dosare glamour e raffinatezza, rimanendo fedele al suo profilo professionale ma concedendosi dettagli sexy perché i riflettori si accendessero su di lei.

La serata, che celebra le eccellenze sportive con premi e riconoscimenti d’ogni genere, ha visto sfilare sul red carpet atleti, personaggi televisivi e volti noti dello spettacolo. Resta però innegabile il fatto che gli obiettivi dei fotografi abbiano indugiato un po’ più a lungo – il che non ci stupisce affatto – sulla giornalista romana, che con il suo abito ha conquistato la scena.

Con il suo stile sempre più raffinato e la capacità di stupire a ogni apparizione pubblica, d’altra parte, era ovvio che andasse a finire così. Ed è scontato anche, oramai, che Giorgia sia una delle icone glamour del giornalismo sportivo italiano, capace com’è di unire professionalità, competenza e fascino, tanto a bordo campo quanto sul tappeto rosso.