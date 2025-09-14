Camila Giorgi nuova regina del jet-set: irresistibile per il suo secondo red carpet

Dal campo da tennis alle passerelle il passo è breve: Camila Giorgi vive il suo sogno tra moda, tv e red carpet, confermandosi icona anche fuori dal tennis.

Per anni, seppur tra alti e bassi, è stata protagonista sui campi da tennis di mezzo mondo. Adesso che lo sport appartiene al passato, però, è come se Camila Giorgi avesse voglia di recuperare tutto il tempo che ha “sacrificato” per portare avanti il suo sogno di diventare un’atleta di successo. Ecco spiegato, quindi, perché abbia iniziato ad esplorare i mondi più disparati e a regalarsi nuove esperienze.

La sensazione è che la campionessa di Macerata, che nel 2021 ha vissuto il momento più bello ed alto della sua carriera vincendo il Masters 1000 di Montreal, abbia finalmente trovato la dimensione giusta per lei. E i risultati di questa svolta, oltretutto, sono già evidenti: dai salotti televisivi di Verissimo all’avventura – benché fugace – sull’Isola dei Famosi, fino agli eventi più esclusivi come il red carpet della Mostra del cinema di Venezia, l’ex tennista sta vivendo un vero e proprio glow-up da jet-set.

Se, in precedenza, cercava di coniugare sui social la sua passione per il tennis e quella per la moda, adesso Camila è passata allo step successivo. Sta dimostrando a tutto il mondo, cioè, di saper calcare passerelle e tappeti rossi con la stessa sicurezza con cui affrontava le avversarie in campo. Come se avesse sempre fatto la modella, per intenderci,

L’ex tennista che che ora vive di moda ed eventi glamour

L’ultimo red carpet veneziano, arrivato dopo l’esordio da vera diva sul tappeto rosso della Mostra del cinema, l’ha vista impeccabile, con un look degno di una top model. Anche stavolta, sebbene quasi ci sembri superfluo dirlo, la sua presenza ha catturato immediatamente l’attenzione dei fotografi e dei fan.

Il suo interesse per la moda era palese, universalmente noto. Tra outfit curati e collaborazioni con brand di lusso, era impossibile non dedurre quanto quel mondo la appassionasse. Ora, però, essendosi ritirata dal circuito maggiore, può finalmente dedicarsi a tempo pieno alle esperienze che le permettano di esplorare il mondo della moda e dello spettacolo, consolidando così la sua popolarità al di là dello sport.

Il passaggio dai campi da tennis ai set fotografici e ai red carpet è sembrato talmente naturale che è chiaro che Camila avesse questo sogno sin da sempre. Quello di essere una diva a tutto tondo e di avere l’occasione di incantare tutti non solo con i suoi dritti e rovesci da paura, ma anche con il suo stile, così iconico ed unico nel suo genere.